إعلام عبري: مقتل 9 ضباط وجنود بينهم 4 من قوات النخبة

MENAFN - Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود إسرائيليين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وسائل الإعلام إن 48 جنديا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل ضابط وجندي من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.



وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.-(وكالات)