Tuesday, 19 December 2023 01:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لا تتركونا نشيخ.. قصة الأغنية التي رافقت فيديو الأسرى (شاهد)

12/19/2023 4:28:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام، الإثنين، مقطع فيديو ظهر فيه ثلاثة أسرى إسرائيليين متقدمين في السن وهم يطالبون حكومتهم بالتحرك فورًا للإفراج عنهم.

وحمل فيديو الأسرى الثلاثة عنوان "لا تتركونا نشيخ"، ولكن في الخلفية ظهرت أغنيةٌ باللغة العبرية رافقت حديث الأسرى الذين قالوا إنهم شاركوا في بناء الدولة والجيش، مطالبين بعدم التخلي عنهم، مستغربين تركهم في قطاع غزة بدون العمل لاستعادتهم.

"لا تتركني في زمن الشيخوخة. لا تتركني عند فناء قوتي"، هذا ما تقوله كلمات الأغنية في الفيديو، وهي ترتيل ديني يهودي مأخوذ من المزمور 71، حيث يطلب الشخص الذي يُرتل هذه الآية من الله عدم التخلي عنه، فيقول: "لا ترفضني في زمن الشيخوخة. لا تتركني عند فناء قوتي (..) يا الله، لا تبعد عني. يا إلهي، إلى معونتي أسرع (..) وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني، حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل، وبقوتك كل آت".

أما اليوم، فأصبح ترتيل "لا تتركني في زمن الشيخوخة" يُستخدم لوصف طلب المحتاج عدم التنازل عن المسؤولية عنه، عندما تنتهي الحاجة إليه، وهو يشير بالتحديد إلى بر الوالدين ووجوب عدم التخلي عنهما، وهذا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالوصية الخامسة "أكرم أباك وأمك"، عندما يحتاج الوالدان إلى مساعدة أبنائهما في شيخوختهم.

والأغنية "لا تتركني في زمن الشيخوخة" المأخوذة من المزمور 71 والمستخدمة في فيديو كتائب القسام، غناها ولحنها ‎أفيهو مدينا من مواليد 19 آب/أغسطس 1948، وهو مغني وكاتب أغاني وملحن إسرائيلي حائز على جائزة إسرائيل في مجال المغني العبري لعام 2022.

يُشار أن الاحتلال الإسرائيلي حاول إدخال الأسرى من كبار السن لدى المقاومة في قطاع غزة ضمن صفقات التبادل في إطار الهدنة المؤقتة، إلا أن حركة حماس أكدت بأن الأسرى الذين خدموا في جيش الاحتلال يدخلون في إطار صفقة "الجميع مقابل الجميع"، ورفضت الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل الأسرى والأسيرات الأطفال الذين قامت على أساس الإفراج عن 10 أسيرات وأسرى أطفال في سجون الاحتلال مقابل كل أسيرة أو أسير طفل لدى المقاومة.-(الترا فلسطين)

MENAFN19122023000072011014ID1107623916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث