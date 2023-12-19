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أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: والدتي قتلت بنيران جيشنا في 7 أكتوبر

12/19/2023 4:28:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت أسيرة إسرائيلية أُفرج عنها في عملية التبادل الأخيرة مع حركة حماس، إن والدتها قُتلت نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على السيارة التي كانت تُقلّهم إلى غزة خلال عملية الأسر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في مقابلة بثتها قناة 12 الإسرائيلية أمس الاثنين.
وذكرت الأسيرة الإسرائيلية أن مقاتلي كتائب القسام وضعوا الأسرى في شاحنة يوم 7 أكتوبر الفائت، وأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المركبة.
وأضافت:“لقد توفيت والدتي التي كنت أحبها كثيراً. وتلقيت إصابة في ظهري، وأخي أصيب في ساقه”.
وزعمت القناة“12” أن الجيش الإسرائيلي“فتح النار لإيقاف جرار كان متوجهاً إلى قطاع غزة”.
ومنذ 27 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة“حماس” والفصائل الفلسطينية، واعتراف مسؤولين إسرائيليين بأن جيشهم يدفع“ثمنا باهظا” في غزة.-(الأناضول)

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