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عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

12/19/2023 4:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 74 من عدوانها على قطاع غزة، قصفها لمناطق مختلفة في القطاع، حيث استشهد أمس الإثنين أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.
وبحسب مصادر فلسطينية، تركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل بينهم الصحفي عادل زعرب وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات زعرب وعطية وعبد العال .
كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.
وباستشهاد الصحفي عادل زعرب، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى نحو 94، حيث استشهدت أمس الاثنين، الصحفية حنين القشطان، اذ بات الاحتلال يستهدفهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.
وفي منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات استشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم أربع أشقاء من عائلة أبو غزال وخامس مجهول الهوية.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الاقصى، بوصول أشلاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال.
كما استشهد وأصيب عدد غير محدود من المواطنين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على القطاع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

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