Tuesday, 19 December 2023 01:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة: ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 97 منذ 7 أكتوبر

12/19/2023 4:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 97“منذ بدء الحرب الوحشية” على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب استشهاد الصحافي عادل زعرب بقصف منزل عائلته بمحافظة رفح جنوب القطاع.
وقال المكتب الحكومي في بيان:“استشهاد الصحافي عادل زعرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة”.
وأضاف أنه بذلك“يرتفع عدد الصحافيين الشهداء إلى 97 صحافياً شهيداً، منذ بدء الحرب الوحشية على غزة”.
وكان المكتب الإعلامي بغزة اتهم في وقت سابق“الاحتلال بتعمّد قتل الصحافيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.- (الأناضول)

MENAFN19122023000072011014ID1107623912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث