أنباء عن محاولة صعود على سفينة غرب جنوبي اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن شركة "أمبري" لأمن الملاحة قولها إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة على سفينة على بعد 17 ميلا غرب مدينة عدن جنوبي اليمن.
وأضافت الشركة أنه تم إبلاغ السفن أن الهجوم فشل، وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.
وكشف مسؤول دفاعي أمريكي لموقع "بوليتكو" أن دولا عدة وافقت على المشاركة في القوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.
وقال المسؤول إن عدة دول أخرى وافقت أيضا على المشاركة في العملية لكنها فضلت عدم الكشف عن اسمها علنا.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين خلال زيارته للبحرين عن تأسيس القوة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا في عملية "حارس الازدهار"، بينما ستقدم دول أخرى المساعدة الاستخباراتية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
هذا، وكان محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، قد قال في تصريحات صحفية إنه بوسعهم مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستواجه مشكلات كبيرة" إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.-(وكالات)
MENAFN19122023000072011014ID1107623911
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.