نيران دبابة صديقة تطيح بجندية إسرائيلية (فيديو)

نيران دبابة صديقة تطيح بجندية إسرائيلية (فيديو)
التاريخ
12/19/2023 4:27:59 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح "تحقيقا معمقا" بعد أن أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابة تابعة لجيش الاحتلال لإسرائيلي تقصف فيما جندية تقف أمامها.
وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".
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