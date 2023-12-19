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نيران دبابة صديقة تطيح بجندية إسرائيلية (فيديو)

12/19/2023 4:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح "تحقيقا معمقا" بعد أن أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابة تابعة لجيش الاحتلال لإسرائيلي تقصف فيما جندية تقف أمامها.

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".

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