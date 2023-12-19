إعلام عبري: إطلاق حماس أسرى إسرائيليين ذكور سيقابله ثمن باهظ



ولفتت الصحيفة إلى أنّ قرار "إسرائيل" باستئناف المفاوضات لإعادة الأسرى ينطوي على مخاطر، بما في ذلك تأثيرها المحتمل على التوغل البري في القطاع.



وتابعت أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت،يحرص على القول إن "الضغط العسكري هو الشيء الوحيد الذي يُفلح مع حماس، ومن ناحية أخرى، تدعي أنه لن تكون هناك مفاوضات تحت النار".



ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله إن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة وستتسم بضغوط، لأنّ الكرة ليست في يد إسرائيل، واتخذ رئيس الموساد هذه الخطوة، وسينتقل الضغط من الولايات المتحدة إلى قطر ومن قطر إلى حماس، ليستغرق الأمر بضعة أيام".



وتابعت أنّ "إسرائيل" تدرك أن الأمر سيكون أكثر تعقيداً هذه المرة من المرة السابقة، لأن "هدف حماس في قطاع غزة هو الحصول على فترات طويلة من وقف إطلاق النار - وإسرائيل ليست مستعدة لذلك، بل العمل وفقاً لمبدأ إطلاق سراح مخطوفين مقابل أيام هدنة وليس أكثر".



وفي الأيام المقبلة، توقعت الصحيفة أنّ "تشهد زيادة في الضغط العسكري الإسرائيلي على حماس، انطلاقاً من إدراك أنه فقط مثل هذا الضغط هو الذي سيقود حماس إلى أن تكون مرنة في التفاوض على صفقة الأسرى"، بحسب قول الصحيفة.



ونشرت حماس أمس فيديو لثلاثة مسنين من الأسرى الإسرائيليين، ووفق الصحيفة، فإن حماس اختارت تقديم المسنين لرغبتها في الانتقال إلى فئات جديدة، وذكّرت الصحيفة أنّ حماس عرضت إطلاق سراح مسنين في وقت سابق، و"إسرائيل" رفضت.



واختتمت الصحيفة أنّه "من الواضح أن الثمن الذي تطالب به حماس سيكون أثقل لأن هذه المرة الأمر يتعلق برجال"، وقد يكون الثمن هو الإفراج عن أسرى من العيار الثقيل.



ويزيد مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية قبل أيام، شرقي مدينة غزّة، بنيران جنود الاحتلال من الضغوط الداخلية على نتنياهو، في الوقت الذي يرفض فيه الأخير الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنّ مقتل الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزّة "يغذّي شكوك المستوطنين" بشأن رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو. -الميادين

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