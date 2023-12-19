بيع «باراماونت» إشارة لمعاناة هوليوود بعد طفرة البث المباشر

MENAFN - Alghad Newspaper)واليوم، وبعد أربعة أعوام من بسط نفوذها على زمام الأمور، يتردد بقوة سؤال حول أمد بقاء ريدستون في قيادة ((باراماونت))، التي تضرب بجذورها في دور عرض سينمائية، أطلقها جدها في ثلاثينيات القرن المنصرم.



لقد قفزت أسهم ((باراماونت)) بأكثر من 25 % على مدى الشهر الماضي، وسط تكهنات للمستثمرين بأن ريدستون تنظر في بيع الشركة.

وكُشِفَ، منذ أيام، عن عقدها محادثات حول بيع حصة حاكمة في ((ناشونال أميوزمنتس))، المالكة لـ ((باراماونت))، لمجموعة إعلامية خاصة يديرها ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، مؤسس ((أوراكل))، وكذلك لـ ((ريد بيرد كابيتال)).



لا تزال المفاوضات في مرحلة مبكرة، ولكن ظاهرياً، فإن التوصل لاتفاق بين ريدستون وشركة إليسون للإنتاج، وتدُعى ((سكاي دانس))، تتسم بجودة ملائمة لهوليوود. وكانت ((سكاي دانس)) أنتجت أفلاماً مثل ((توب جن: مافريك))، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2022، وكذا ((المهمة المستحيلة))، بين أفلام أخرى.

ولطالما أعرب إليسون عن رغبة شديدة في أن يمتلك يوماً ما استوديو ((باراماونت))، الذي يزيد عمره على 100 عام، وذلك وفقاً لشركاء تحدثوا معه حول هذا الأمر.



وشأنها شأن استوديوهات ((قديمة)) في هوليوود، تعاني ((باراماونت)) تداعيات ما بعد طفرة البث المباشر. ومع ذلك، تجابه الشركة التابعة لـ ((ريدستون)) العقبات الأكثر صعوبة. وقال لوران يوون، المحلل لدى ((بيرنستين)): ((الوضع الحالي لباراماونت يتعذر الدفاع عنه)).



وأشار يوون إلى أن ((باراماونت)) ترزح تحت أعلى نسبة صافي ديون إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، مقارنة بنظرائها، ومنهم ((وارنر بروذرز ديسكفري)) و((ديزني)) و((كومكاست)) و((نتفليكس)).

وفقدت الشركة مليارات الدولارات، إثر خدمتها للبث المباشر، وتُدعى ((باراماونت+))، وتحظى فقط بنسبة 4 % من حصة سوق البث المباشر في الولايات المتحدة. أما ((نتفليكس))، رائدة السوق، فتتمتع بنسبة 33 %، وتحقق أرباحاً.

وبالنسبة لأعمالها التليفزيونية التقليدية، التي تشمل ((سي بي إس)) و((إم تي في))، فهي في حالة انخفاض حاد، مع استمرار حلول الإنترنت محل التليفزيون.



ويُشاع أن إليسون يرغب فقط في امتلاك استوديو ((باراماونت))، ومكتبة الأفلام، فضلاً عن موقعها المتميز في جادة ميلروز بهوليوود.

ويعني هذا أن ((ريد بيرد)) ستحتاج لإيجاد مشترٍ لأصول ((باراماونت)) التليفزيونية. ثم يأتي دور سؤال حول ما سيحل بـ ((باراماونت+))، التي تبقى غير مدرة للربح.



وليست ((باراماونت)) بمفردها في هذا الصدد، إذ أعلن بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لـ ((ديزني))، أن أعمال البث المباشر ستحقق أرباحاً في نهاية 2024، بعد خسارتها ما يقرب من 11 مليار دولار، بسبب الخدمة منذ 2019.

وكشفت ((وارنر براذرز ديسكفري))، أن خدمتها للبث المباشر ((ماكس))، تحقق قدراً من الربح، لكنها مع ذلك فقدت 700,000 مشترك في الربع الأخير.

كما يُرجح فقدان خدمة ((بيكوك))، المملوكة لـ ((إن بي سي يونيفرسال))، 3 مليارات دولار هذا العام.



وقال مسؤول تنفيذي إعلامي مخضرم: ((شيءٌ ما يجب أن يحدث لمنصات البث المباشر في 2024))، وتابع: ((ليس بإمكانك أن تشهد عاماً إضافياً يخسر فيه الجميع هذا الكم المهول من المال على هذا النحو. يجب أن تندمج منصات البث المباشر ذات الأداء دون المستوى)).



و((باراماونت)) ليست الاستوديو القديم الوحيد الذي يقف في مواجهة السؤال عما ستفعله بشبكات التليفزيون القديمة.

وتدور التكهنات في هوليوود، عن انقضاض مجموعات الأسهم الخاصة على شراء الأصول التليفزيونية التي ما زالت تدر المال، بيد أن أي صفقات لم تظهر للعلن بعد، في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ووسط التوقعات بانخفاض قيمة الأصول التليفزيونية.



وكانت هناك أيضاً آمال في هوليوود بأن ((أبل)) وشركة تكنولوجية أخرى، ستهرعان لإنقاذ الموقف، بشراء استوديو ما، أو الدخول في شراكة مع شبكة تلفزيونية، مثل ((إي إس بي إن)) المملوكة لـ ((ديزني)).

لكن هذا لم يحدث، ما لا يدع خياراً أمام استوديوهات هوليوود سوى خفض التكاليف، وإدارة الخدمات التلفزيونية الآخذة في الضعف، ومحاولة تحويل البث المباشر لعمل مربح لصالحها، أو البحث عن مشترٍ، كما في حالة ريدستون.



وبالنسبة لشاري ريدستون، التي تاقت طيلة أعوام لإدارة بعض من أنجح العلامات التجارية القوية في مجال الترفيه، فلا يمكن أن تكون هذه هي النتيجة التي كانت تأمل فيها.



