ظنت إسرائيل أنه سيحمي الـ”ميركافا”..عن نظام حماية“تروفي” الذي اخترقته المقاومة



وبعد تداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو منذ بدء عملية طوفان الأقصى، ظهر في مناسبات مختلفة دبابات ميركافا تشتعل فيها النيران بعد استهدافها، ما يسلط الضوء على مدى جدوى الدبابة التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي الاعتماد الأكبر، ويروِّج لكونها إحدى أبرز الدبابات المُدرَّعة في العالم بنظام حماية متطور من المفترض أنه لا يُقهر.



فما هو نظام حماية "تروفي" الذي تستعين به إسرائيل، وظنت أن المقاومة الفلسطينية لن تتمكن من اختراقه؟



إمكانات دفاعية متخصصة لتجنب الخسائر

يقوم نظام الدفاع العسكري "تروفي" (TROPHY) بإنشاء فقاعة تحييد حول الآلية التي يتم تزويدها به. فهو يكتشف ويصنف ويتعامل بسرعة مع جميع التهديدات المعروفة، بما في ذلك البنادق عديمة الارتداد، والصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ (ATGMs) المضادة للدبابات، وقذائف الدبابات HEAT، وقذائف الآر بي جي.



كما أنه يزيد من فتك القوات القتالية، وينجح في تحييد فرق العدو المضادة للدبابات؛ إذ يمكنه تحديد مصدر النيران، مما يمكّن الطاقم من الرد على النيران بشكل فعال باستخدام تسليح المركبة.



ويقول موقع "رافائيل" المصنّع إن النظام هو الوحيد من نوعه الذي تم استخدامه في ساحة المعركة "ويتم تثبيته حالياً على مئات منصات القتال البرية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك دبابات ميركافا مارك 3 و4، بالإضافة إلى ناقلات الجنود المدرعة من طراز نامير".



ويعتمد النظام على رادار طوّرته شركة رادار إسرائيل لتحديد التهديدات من 360 درجة حول المركبة المدرعة. ويتم تجهيز النظام بما يسمى بآليات القتل الناعم التي يمكنها تعطيل الهجمات المباشرة، مثل تكنولوجيا الحرب الإلكترونية التي تمنع رادار العدو واتصالاته من التعرف على الدبابة أو ناقلة الجنود المدرعة.



الخسائر بحرب لبنان 2006 كانت نقطة التحول

تبنت قوات الاحتلال الإسرائيلي نظام تروفي لدبابات ميركافا المجهّزة منذ عام 2009. إذ يعود هذا القرار بالدمج لخسائر الاحتلال بعد الحرب اللبنانية مع جماعة حزب الله المسلحة عام 2006.



وخلال هذه الحرب، تعرضت أكثر من 40 دبابة ميركافا لأضرار جسيمة، وتم تصنيف ما يقرب من 5 إلى 6 دبابات إسرائيلية آنذاك على أنها "مدمرة" بسبب تعرضها لهجمات مختلفة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وأسلحة المشاة المضادة للدروع، والألغام.



لكن العدد الدقيق لدبابات ميركافا، إلى جانب المركبات المدرعة وغير المدرعة الإسرائيلية الأخرى، التي دُمرت أو تضررت في الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، لا يزال غير مؤكد حتى الآن، لكنه قد يناهز العشرات.



اعتمد جيش الاحتلال نظام تروفي بعد خسائره في لبنان عام 2006



تطبيق متطور لكنه ليس خالياً من العيوب

وقد نسب مسؤولون إسرائيليون في السابق نجاح تروفي في منع حدوث أضرار كبيرة لدبابات ميركافا خلال حرب 2014 على غزة. ومع ذلك، لم تكن ناقلات الجنود المدرعة محمية بعد في ذلك الوقت.



إحداها، وهي M113 (زيلدا)، علقت في حي الشجاعية ودُمرت بقذائف صاروخية وقُتل 7 جنود، ولم يتم العثور على جثة أحدهم، وهو أورون شاؤول، الذي تم تصنيفه على أنه "جندي لا يُعرف مكان دفنه".



وحول عيوب "تروفي" يقول راهول مانوهار يلوي، زميل أبحاث في مركز الدراسات الأمنية، لصحيفة (EurAsian Times) إن الدبابات الإسرائيلية، المزودة بنظام الحماية النشطة ليس "مضموناً" ولديه قيود، خاصة في السيناريوهات ذات الهجمات المتزامنة، إذ قد لا يتمكن من اعتراض جميع التهديدات بنجاح.



كذلك تظل الدبابات عرضة للهجمات من أعلى إلى أسفل، وهي نقطة الضعف التي شوهدت بشكل بارز في الحرب المستمرة في أوكرانيا.



علاوة على ذلك، فإن النظام لا يحمي من تهديدات محددة، مثل قيام الأفراد بزرع المتفجرات مباشرة على المركبات، وهو ما كشفته بعض مقاطع المقاومة الفلسطينية حماس، عندما نفذت كتائب القسام عمليات تفخيخ يدوية للدبابات وتمكنت من تفجيرها.



كما استخدمت حماس طائرات من دون طيار مسلحة في هجمات موجهة من أعلى إلى أسفل على الدبابات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحققت نتائج ناجحة وتدميرية.