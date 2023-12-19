بدأت حقبة جديدة: شركة .Milestone Technologies Inc تكشف النقاب عن تحول العلامة التجارية

MENAFN - AETOSWire) ( (BUSINESS WIR --أعلنت شركة Milestone Technologies، الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية، اليوم عن كشف النقاب عن شعارها الجديد وهوية علامتها التجارية. هذا التحول الكبير هو شهادة على رحلة Milestone من شريك خدمات معترف به إلى مبتكر رائد في قطاع خدمات التكنولوجيا، مما يؤكد التزامًا عميق الجذور بخدمة العملاء الاستثنائية والتقدم التكنولوجي.

قال Sameer Kishore، الرئيس التنفيذي لشركة Milestone Technologies: "في Milestone، نحن مدفوعون برؤيةٍ لإعادة تعريف حدود ما هو ممكن وهدفٍ لتجاوز توقعات العملاء باستمرار". "علامتنا التجارية الجديدة هي خطوة جريئة إلى الأمام، تعكس خفة الحركة والنهج التدريجي لتقديم الخدمات. إن تغيير العلامة التجارية هذا هو أكثر من مجرد تغيير مرئي؛ فهو خطوة إستراتيجية نحو تضخيم تأثيرنا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التزامنا بثقافتنا الخاصة بالناس أولاً، لتقديم حلول استثنائية قائمة على التكنولوجيا لعملائنا. تعكس علامتنا التجارية الجديدة التزامنا بثقافة الشركة الشاملة والمتنوعة، وتسخير قوة القوى العاملة العالمية لدينا لدفع الابتكار والتميز".

منذ إنشائها في عام 1997، عطلت Milestone باستمرار صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحدثت ثورة في نشر التكنولوجيا ودعمها على نطاق عالمي. تحتفل إعادة إطلاق هذه العلامة التجارية بتاريخ Milestone الديناميكي وتؤكد من جديد تفانيها في تمكين العملاء من خلال الحلول المبتكرة والمتطورة التي تشكل مستقبل الأعمال والتكنولوجيا.

حول Milestone Technologies

Milestone Technologies هي شركة عالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية مقرها في وادي السيليكون. منذ عام 1997، تقدم الشركة حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية المبتكرة، مما يساعد المئات من الشركات الرائدة على تقديم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. توظف الشركة أكثر من 3000 متخصص في هذا المجال، وتخدم أكثر من 200 عميل، وتعمل في 35 دولة مختلفة. Milestone مملوكة بالأغلبية من قِبل The Halifax Group، وهي شركة أسهم خاصة في السوق المتوسطة تتعاون مع المؤسسين والإدارة للاستثمار في الشركات الرائدة في السوق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Milestone Technologies وتابعنا على LinkedIn.

حول The Halifax Group

تأسست The Halifax Group في عام 1999، وهي شركة أسهم خاصة تتعاون مع المديرين ورجال الأعمال لإعادة الرسملة والاستثمار في فرق الإدارة العالية الأداء في الشركات الرائدة في السوق. تتخصص Halifax في إعادة رسملة الأسهم واقتطاع الشركات والاستحواذ على الإدارة وتستثمر في مجموعة متنوعة من الصناعات. يقع المقر الرئيسي للشركة في واشنطن العاصمة ولمزيد من المعلومات، ترجى زيارة The Halifax Group .

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