بدأت حقبة جديدة: شركة .Milestone Technologies Inc تكشف النقاب عن تحول العلامة التجارية

(MENAFN
- AETOSWire) ( (BUSINESS WIR --أعلنت شركة Milestone Technologies، الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية، اليوم عن كشف النقاب عن شعارها الجديد وهوية علامتها التجارية. هذا التحول الكبير هو شهادة على رحلة Milestone من شريك خدمات معترف به إلى مبتكر رائد في قطاع خدمات التكنولوجيا، مما يؤكد التزامًا عميق الجذور بخدمة العملاء الاستثنائية والتقدم التكنولوجي.
قال Sameer Kishore، الرئيس التنفيذي لشركة Milestone Technologies: "في Milestone، نحن مدفوعون برؤيةٍ لإعادة تعريف حدود ما هو ممكن وهدفٍ لتجاوز توقعات العملاء باستمرار". "علامتنا التجارية الجديدة هي خطوة جريئة إلى الأمام، تعكس خفة الحركة والنهج التدريجي لتقديم الخدمات. إن تغيير العلامة التجارية هذا هو أكثر من مجرد تغيير مرئي؛ فهو خطوة إستراتيجية نحو تضخيم تأثيرنا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التزامنا بثقافتنا الخاصة بالناس أولاً، لتقديم حلول استثنائية قائمة على التكنولوجيا لعملائنا. تعكس علامتنا التجارية الجديدة التزامنا بثقافة الشركة الشاملة والمتنوعة، وتسخير قوة القوى العاملة العالمية لدينا لدفع الابتكار والتميز".
منذ إنشائها في عام 1997، عطلت Milestone باستمرار صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحدثت ثورة في نشر التكنولوجيا ودعمها على نطاق عالمي. تحتفل إعادة إطلاق هذه العلامة التجارية بتاريخ Milestone الديناميكي وتؤكد من جديد تفانيها في تمكين العملاء من خلال الحلول المبتكرة والمتطورة التي تشكل مستقبل الأعمال والتكنولوجيا.
حول Milestone Technologies
Milestone Technologies هي شركة عالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية مقرها في وادي السيليكون. منذ عام 1997، تقدم الشركة حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية المبتكرة، مما يساعد المئات من الشركات الرائدة على تقديم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. توظف الشركة أكثر من 3000 متخصص في هذا المجال، وتخدم أكثر من 200 عميل، وتعمل في 35 دولة مختلفة. Milestone مملوكة بالأغلبية من قِبل The Halifax Group، وهي شركة أسهم خاصة في السوق المتوسطة تتعاون مع المؤسسين والإدارة للاستثمار في الشركات الرائدة في السوق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Milestone Technologies وتابعنا على LinkedIn.
حول The Halifax Group
تأسست The Halifax Group في عام 1999، وهي شركة أسهم خاصة تتعاون مع المديرين ورجال الأعمال لإعادة الرسملة والاستثمار في فرق الإدارة العالية الأداء في الشركات الرائدة في السوق. تتخصص Halifax في إعادة رسملة الأسهم واقتطاع الشركات والاستحواذ على الإدارة وتستثمر في مجموعة متنوعة من الصناعات. يقع المقر الرئيسي للشركة في واشنطن العاصمة ولمزيد من المعلومات، ترجى زيارة The Halifax Group .
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