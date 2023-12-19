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حصول DENTALIS Animal Health على ختم VOHC

12/19/2023 4:20:22 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة Dentalis Animal Health المتخصصة في تطوير منتجات فائقة للعناية بصحة فم الحيوانات الأليفة، بفخر عن حصولها على أول اعتماد من مجلس صحة الفم البيطري (VOHC). فقد حصلت Canine Dental Sticks من Dentalis على ختم VOHC بفضل تقليلها تكلس الأسنان.

صممت Dentalis منتج Canine Dental Stick واضعة نصب أعينها هدف العناية بصحة فم الكلاب والإسهام في سعادتها. فقد سجل المنتج نتائج ممتازة في ما يتعلق بتقليل التكلس، وقد ثبتت فعاليته في العديد من الدراسات السريرية، ناهيك عن مذاقه المستساغ. يتمتع Canine Dental Stick بإمكانيات فائقة تؤهله ليكون الأفضل في فئته.

صرح الرئيس، Kevin McDonnell، قائلاً: "يسعدنا تقديم Canine Dental Stick إلى أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن الأفضل لرفاقهم من الحيوانات، والتزامنا بالابتكار ورفاهية الحيوانات الأليفة يتجلى في كل جانب من جوانب هذا المنتج".

أفادت DENTALIS عزمها إطلاق ثلاثة منتجات أخرى للعناية بصحة الفم، ومن ضمنها منتج قطط مستساغ للغاية.

جدير بالذكر أن McDonnell توقع نموًا سريعًا لشركة DENTALIS.

نبذة عن DENTALIS

نسعى جاهدين لاكتشاف طرق جديدة هادفة إلى تحسين مستوى حياة الحيوانات الأليفة والنهوض بها مستعينين في هذا الصدد بالابتكار العلمي في مجال صحة الفم.

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