حصول DENTALIS Animal Health على ختم VOHC

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة Dentalis Animal Health المتخصصة في تطوير منتجات فائقة للعناية بصحة فم الحيوانات الأليفة، بفخر عن حصولها على أول اعتماد من مجلس صحة الفم البيطري (VOHC). فقد حصلت Canine Dental Sticks من Dentalis على ختم VOHC بفضل تقليلها تكلس الأسنان.
صممت Dentalis منتج Canine Dental Stick واضعة نصب أعينها هدف العناية بصحة فم الكلاب والإسهام في سعادتها. فقد سجل المنتج نتائج ممتازة في ما يتعلق بتقليل التكلس، وقد ثبتت فعاليته في العديد من الدراسات السريرية، ناهيك عن مذاقه المستساغ. يتمتع Canine Dental Stick بإمكانيات فائقة تؤهله ليكون الأفضل في فئته.
صرح الرئيس، Kevin McDonnell، قائلاً: "يسعدنا تقديم Canine Dental Stick إلى أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن الأفضل لرفاقهم من الحيوانات، والتزامنا بالابتكار ورفاهية الحيوانات الأليفة يتجلى في كل جانب من جوانب هذا المنتج".
أفادت DENTALIS عزمها إطلاق ثلاثة منتجات أخرى للعناية بصحة الفم، ومن ضمنها منتج قطط مستساغ للغاية.
جدير بالذكر أن McDonnell توقع نموًا سريعًا لشركة DENTALIS.
نبذة عن DENTALIS
نسعى جاهدين لاكتشاف طرق جديدة هادفة إلى تحسين مستوى حياة الحيوانات الأليفة والنهوض بها مستعينين في هذا الصدد بالابتكار العلمي في مجال صحة الفم.
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