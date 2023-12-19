فتح باب التسجيل في جري سيدات الشارقة 2024 تحت عنوان من الأرض الى المجرة!

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة. يسرّ نادي سيدات الشارقة الإعلان عن النسخة التاسعة من جري سيدات الشارقة، والذي من المُقرّر أن يُقام في 20 يناير من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً في منتزه شغرافة للسيدات. وينطلق الجري هذا العام بعنوان جديد يعكس روح الاستكشاف، ويأخذ المشاركات إلى أبعاد جديدة لأول مرة بعنوان "من الأرض إلى المجرة". وهو تجربة فريدة تجمع بين اللياقة البدنية والمرح.

ويتضمن السباق فئة 5 كم للمتنافسات وستحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية قيّمة، وتم تخصيص جوائز للمتسابقات الإماراتيات، بهدف تشجيع مشاركتهن. حيث تبلغ قيمة الجوائز لجميع الفائزات من مختلف الفئات 20 ألف درهم فضلاً عن تكريم الفائزات بهدايا مُقدمة من رعاة الحدث. ولدعم المشاركة الواسعة، قام النادي بتخصيص فئة المرح لتشجيع السيدات والفتيات الهواة على المشاركة والاستمتاع بالجري.

وعلى هامش الفعالية سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة وعروض ترفيهية، بما في ذلك حصة الزومبا وتحديات اللياقة البدنية وتمارين الإحماء مقدمة من مدربات مركز اللياقة 180.

إلى جانب تخصيص منطقة لبيع المأكولات والمشروبات الصحية، بالإضافة إلى عروض وخدمات حصرية مقدمة من مرافق النادي.

يُشار إلى أن باب التسجيل في "جري سيدات الشارقة" متاح للفتيات والسيدات ابتداءً من عمر 12 عاماً عبر التطبيق الذكي لنادي سيدات الشارقة، وسيتم توفير عددًا من النصائح المحفّزة والتمارين الرياضية والتغذية الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي سيدات الشارقة.

تأسّس نادي سيدات الشارقة كمنارة لتمكين المرأة في الشارقة، حيث يقف كوجهة فريدة تحتفي بالسيدات وتدعمهن في مختلف جوانب الحياة. مع مجموعة كبيرة من الخدمات التي تشمل اللياقة البدنية وعلاجات التجميل والضيافة وأنشطة الترفيه، يقدّم النادي تجربة كاملة متكاملة. وتماشياً مع قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، يواصل النادي التزامه بتوفير بيئة هادئة وفاخرة وخاصة للسيدات من أجل ترسيخ وجهة رمزية حصرية للسيدات والأطفال فقط، دعماً لتمكين كلّ سيدات المنطقة وتعزيز تطوّرهن ورفاهيتهن.

مرفق الصور:

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