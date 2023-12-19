نجحت شركة EMTECH في تجربة حل البنية التحتية النقدية الرقمية القائم على Web3 بالتعاون مع بنك غانا

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE )-- نجحت EMTECH، وهي شركة بنية تحتية مصرفية مركزية حديثة، في تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي Hackathon لمدة 12 أسبوعً كبرنامج تجريبي إستراتيجي لبنك غانا. هذه هي أحدث شراكة تقنية للشركة مع بنك غانا، بعد نشر صندوق الحماية التنظيمي الرقمي الخاص بها.

تم الإعلان عن eCedi Hackathon في 3 أكتوبر 2023 في قمة Money & DeFI من قِبل بنك غانا، وقد برز كتحدٍ تاريخي رائد للابتكار في العملة الرقمية للبنك المركزي يقوده بنك غانا، حيث يعرض كيف يمكن للبنك المركزي التعاون مع أنظمة الابتكار والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، مع تعزيز قدراته الابتكارية الخاصة. هذا التعاون هو المفتاح للتحقق من احتياجات السوق، واختبار القدرات التقنية، وتثقيف أصحاب المصلحة وضمان مواءمة القطاع الخاص، قبل تقديم حل نهائي.

تم تصميم حل Beyond CashTM من EMTECH كبنية تحتية نقدية رقمية تدعم Web3 والتي لا يمكنها التفاعل مع منصات الدفع المعمول بها فقط، ولكن يمكن بناء المنتجات المالية الأحدث بأمان عليها ومعها. مع دخول العملة الرقمية للبنك المركزي مرحلة النشر للعديد من البنوك المركزية، يستكشف المزيد من أصحاب المصلحة إستراتيجيتها لجلب نسخة رقمية من أموال البنك المركزي (نقدًا) في عصر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة وWeb3 والذكاء الاصطناعي. كأساس، تم تصميم البنية التحتية للنقد الرقمي في EMTECH لجعل النقد متاحًا وقابلاً للتشغيل البيني وموثوقًا به في هذا العصر. من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي والوصول، فإن هذه فرصة فريدة "للبنى التحتية للعملات" المستقبلية للاستفادة من التقنيات الجديدة مثل واجهات برمجة التطبيقات ودفاتر الأستاذ الموزعة والعقود الذكية والترميز التي تعزز ابتكار المنتجات التي ستكون في النهاية سهلة ومنخفضة التكلفة وأسرع للشركات والمستهلكين.

نجحت المبادرة في الجمع بين المطورين والبنوك ومبتكري التكنولوجيا المالية وبنك غانا لتجريب كيف يمكن لحل العملة الرقمية المشفرة من EMTECH تحقيق الأهداف الرئيسية واستخدامها في حالات الاستخدام ذات الصلة بالسوق الغاني مثل مدفوعات التجار والمدفوعات الحكومية والإقراض والتمويل الجماعي والضرائب الشفافة وما إلى ذلك. مع شركاء مثل غرب إفريقيا، وجمعية غانا للتكنولوجيا المالية، ومؤسسة HBAR، وKPMG، اعتُبر هذا الجهد رائدًا من نواحٍ عديدة.

بعد تلقي 88 طلبًا، اختار مجلس الإدارة في النهاية 10 مشاركين قاموا بإعداد منصة Hackathon مخصصة، وتلقوا محافظ مؤسسية و1000 من رموز BYDC-eCedi من مجلس الإدارة لوضع نموذج أولي لحلول مختلفة. ثم تم منحهم حق الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات BYDC - eCedi التي تم إنشاؤها مسبقًا والتي سهلت التكامل الفني بالإضافة إلى توحيد كيفية إنشاء محافظ للمستخدمين النهائيين ومن يمكنه ذلك أو كيفية التعامل مع الرموز. تم إجراء جميع المعاملات باستخدام خدمات رمز Hedera ودفتر الأستاذ العام التي استخدمت معيار رمز ERC-20 وقدمت الشفافية في المعاملات مع خصوصية معلومات المستخدم.

وفقًا للدكتور Ernest Addison، محافظ بنك غانا، في حفل عشاء جوائز eCedi Hackathon : "استهدفت الدعوة لتقديم المقترحات أفكارًا مبتكرة تستفيد من رموز العملة الرقمية للبنك المركزي وواجهات برمجة التطبيقات لوضع نماذج أولية للحلول أو تطوير أدوات من شأنها تعزيز استخدام eCedi عبر مختلف قطاعات الاقتصاد ومع سيناريوهات الدفع المتنوعة". كما أعرب عن شكره لاحقًا بقوله: "EMTECH، شريك بنك غانا في تصور وتصميم وتخطيط وتنفيذ هذا الحدث، ونحن ممتنون للغاية للشراكة معه".

تضيف Carmelle Cadet، الرئيس التنفيذي لشركة EMTECH: "أظهر الإصدار التجريبي الناجح لبنك غانا من خلال مجموعتنا التكنولوجية الممكّنة على web3 البصيرة والقيادة. كما ينشئ نموذجًا لـ "كيفية استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي لعصر Web3" مع التعاون مع البنوك والأنظمة البيئية للتكنولوجيا المالية. هناك فرصة حقيقية لإطلاق العنان للإمكانات التي نعرفها في مجال التكنولوجيا المالية لجعل التمويل أكثر شمولاً ومرونة. تعد مجموعة Hackathon للعملات الرقمية للبنوك المركزية حلاً جاهزًا مصممًا لجعله حلاً منخفض المخاطر ومنخفض التكلفة وسهل الاستخدام للبنوك المركزية لنشر عملاتها الرقمية للبنوك المركزية بنجاح في نهاية المطاف".

حول EMTECH

تقوم EMTECH ببناء الجيل التالي من البنية التحتية المصرفية المركزية API-First. توفر EMTECH البرامج والبيانات والخدمات التي تربط البنوك المركزية بالمنظمين الآخرين ومقدمي الخدمات المالية. تعمل منصاتنا على تشغيل تبادل البيانات التنظيمية وإصدار العملات وحركة العملات في الأسواق المالية. تأسست EMTECH بقيادة مدير تنفيذي سابق في IBM Blockchain عمل على أول عملة رقمية للبنك المركزي يتم نشرها في العالم، وهي شركة رائدة في السوق في البنية التحتية المصرفية المركزية الحديثة.

EMTECH هي شركة عالمية متنوعة تستفيد من التكنولوجيا لجعل النظم الإيكولوجية المالية شاملة ومرنة حسب التصميم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة وتابعنا على Twitter وLinkedIn .

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