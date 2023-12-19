نجحت شركة EMTECH في تجربة حل البنية التحتية النقدية الرقمية القائم على Web3 بالتعاون مع بنك غانا

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )-- نجحت EMTECH، وهي شركة بنية تحتية مصرفية مركزية حديثة، في تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي Hackathon لمدة 12 أسبوعً كبرنامج تجريبي إستراتيجي لبنك غانا. هذه هي أحدث شراكة تقنية للشركة مع بنك غانا، بعد نشر صندوق الحماية التنظيمي الرقمي الخاص بها.
تم الإعلان عن eCedi Hackathon في 3 أكتوبر 2023 في قمة Money & DeFI من قِبل بنك غانا، وقد برز كتحدٍ تاريخي رائد للابتكار في العملة الرقمية للبنك المركزي يقوده بنك غانا، حيث يعرض كيف يمكن للبنك المركزي التعاون مع أنظمة الابتكار والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، مع تعزيز قدراته الابتكارية الخاصة. هذا التعاون هو المفتاح للتحقق من احتياجات السوق، واختبار القدرات التقنية، وتثقيف أصحاب المصلحة وضمان مواءمة القطاع الخاص، قبل تقديم حل نهائي.
تم تصميم حل Beyond CashTM من EMTECH كبنية تحتية نقدية رقمية تدعم Web3 والتي لا يمكنها التفاعل مع منصات الدفع المعمول بها فقط، ولكن يمكن بناء المنتجات المالية الأحدث بأمان عليها ومعها. مع دخول العملة الرقمية للبنك المركزي مرحلة النشر للعديد من البنوك المركزية، يستكشف المزيد من أصحاب المصلحة إستراتيجيتها لجلب نسخة رقمية من أموال البنك المركزي (نقدًا) في عصر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة وWeb3 والذكاء الاصطناعي. كأساس، تم تصميم البنية التحتية للنقد الرقمي في EMTECH لجعل النقد متاحًا وقابلاً للتشغيل البيني وموثوقًا به في هذا العصر. من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي والوصول، فإن هذه فرصة فريدة "للبنى التحتية للعملات" المستقبلية للاستفادة من التقنيات الجديدة مثل واجهات برمجة التطبيقات ودفاتر الأستاذ الموزعة والعقود الذكية والترميز التي تعزز ابتكار المنتجات التي ستكون في النهاية سهلة ومنخفضة التكلفة وأسرع للشركات والمستهلكين.
نجحت المبادرة في الجمع بين المطورين والبنوك ومبتكري التكنولوجيا المالية وبنك غانا لتجريب كيف يمكن لحل العملة الرقمية المشفرة من EMTECH تحقيق الأهداف الرئيسية واستخدامها في حالات الاستخدام ذات الصلة بالسوق الغاني مثل مدفوعات التجار والمدفوعات الحكومية والإقراض والتمويل الجماعي والضرائب الشفافة وما إلى ذلك. مع شركاء مثل غرب إفريقيا، وجمعية غانا للتكنولوجيا المالية، ومؤسسة HBAR، وKPMG، اعتُبر هذا الجهد رائدًا من نواحٍ عديدة.
بعد تلقي 88 طلبًا، اختار مجلس الإدارة في النهاية 10 مشاركين قاموا بإعداد منصة Hackathon مخصصة، وتلقوا محافظ مؤسسية و1000 من رموز BYDC-eCedi من مجلس الإدارة لوضع نموذج أولي لحلول مختلفة. ثم تم منحهم حق الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات BYDC - eCedi التي تم إنشاؤها مسبقًا والتي سهلت التكامل الفني بالإضافة إلى توحيد كيفية إنشاء محافظ للمستخدمين النهائيين ومن يمكنه ذلك أو كيفية التعامل مع الرموز. تم إجراء جميع المعاملات باستخدام خدمات رمز Hedera ودفتر الأستاذ العام التي استخدمت معيار رمز ERC-20 وقدمت الشفافية في المعاملات مع خصوصية معلومات المستخدم.
وفقًا للدكتور Ernest Addison، محافظ بنك غانا، في حفل عشاء جوائز eCedi Hackathon : "استهدفت الدعوة لتقديم المقترحات أفكارًا مبتكرة تستفيد من رموز العملة الرقمية للبنك المركزي وواجهات برمجة التطبيقات لوضع نماذج أولية للحلول أو تطوير أدوات من شأنها تعزيز استخدام eCedi عبر مختلف قطاعات الاقتصاد ومع سيناريوهات الدفع المتنوعة". كما أعرب عن شكره لاحقًا بقوله: "EMTECH، شريك بنك غانا في تصور وتصميم وتخطيط وتنفيذ هذا الحدث، ونحن ممتنون للغاية للشراكة معه".
تضيف Carmelle Cadet، الرئيس التنفيذي لشركة EMTECH: "أظهر الإصدار التجريبي الناجح لبنك غانا من خلال مجموعتنا التكنولوجية الممكّنة على web3 البصيرة والقيادة. كما ينشئ نموذجًا لـ "كيفية استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي لعصر Web3" مع التعاون مع البنوك والأنظمة البيئية للتكنولوجيا المالية. هناك فرصة حقيقية لإطلاق العنان للإمكانات التي نعرفها في مجال التكنولوجيا المالية لجعل التمويل أكثر شمولاً ومرونة. تعد مجموعة Hackathon للعملات الرقمية للبنوك المركزية حلاً جاهزًا مصممًا لجعله حلاً منخفض المخاطر ومنخفض التكلفة وسهل الاستخدام للبنوك المركزية لنشر عملاتها الرقمية للبنوك المركزية بنجاح في نهاية المطاف".
حول EMTECH
تقوم EMTECH ببناء الجيل التالي من البنية التحتية المصرفية المركزية API-First. توفر EMTECH البرامج والبيانات والخدمات التي تربط البنوك المركزية بالمنظمين الآخرين ومقدمي الخدمات المالية. تعمل منصاتنا على تشغيل تبادل البيانات التنظيمية وإصدار العملات وحركة العملات في الأسواق المالية. تأسست EMTECH بقيادة مدير تنفيذي سابق في IBM Blockchain عمل على أول عملة رقمية للبنك المركزي يتم نشرها في العالم، وهي شركة رائدة في السوق في البنية التحتية المصرفية المركزية الحديثة.
EMTECH هي شركة عالمية متنوعة تستفيد من التكنولوجيا لجعل النظم الإيكولوجية المالية شاملة ومرنة حسب التصميم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة وتابعنا على Twitter وLinkedIn .
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