حظي جناح الشركة بتقديرٍ من كبار الشخصيات وشهد عرضًا لأحدث تصاميم المجوهرات الاستثنائية

(MENAFN
- AETOSWire)
تألقت شركة لازوردي للمجوهرات، العلامة الأبرز في مجال صناعة الذهب والمجوهرات بالشرق الأوسط، (" لازوردي "، " الشركة ") مرةً أخرى في المعرض الدولي لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبيَّة "نبيو للذهب والمجوهرات"، في نسخته الثالثة، الذي أُقيم برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023، بمشاركة العديد من كبرى شركات الذهب المصريَّة والعربيَّة والعالميَّة.
وإذ تُسجِّل "لازوردي" مشاركتها الثالثة على التوالي كعارضٍ رئيسيٍّ في المعرض، حظي جناح الشركة بزياراتٍ لافتةٍ من أبرز الشخصيات، فقد حضر كلٌّ من معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، ومعالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، ومعالي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومعالي اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، الذين زاروا جناح "لازوردي"، والتقوا برئيس العمليات التنفيذي إيهاب إبراهيم، وأبدوا تقديرهم وإعجابهم بالتصميمات الجديدة والنماذج المصنوعة بدقة، وفقًا لأعلى المعايير، التي تنفرد بتقديمها شركة "لازوردي"، المُصمِّم والمُصنِّع والمُوزِّع الأكبر للذهب والمجوهرات في الشرق الأوسط، ورابع أكبر شركةٍ مُصنِّعةٍ للذهب في العالم.
وقدَّمت "لازوردي"، ضمن فعاليات المعرض، أحدث مجموعاتها لعام 2024، التي تضمُّ تصميماتٍ رائعةً من الذهب بعيار 21 قيراطًا، و18 قيراطًا، من "لازوردي"، فضلًا عن إبداعات مجموعة إنستايل الجديدة المشغولة انطلاقًا من الذهب بعيارَي 18 و14 قيراطًا.
وتعكس هذه المجموعات مزيجًا من الأناقة المعاصرة والرفاهية، مؤكدةً التزام العلامة بالحِرَفيَّة والابتكار على يدَي أهم خبراء المجوهرات؛ لتُلبِّي طموحات المرأة، وتُناسِب ذوقها الرفيع.
كما طرحت "لازوردي" للمرة الأولى تشكيلةً من المشغولات الذهبية ذات الوزن الثقيل والقيمة العالية، مستوحاةً من نماذجها الأكثر مبيعًا، بما في ذلك تلك التي تحمل رموز القفل والمفتاح، والأسد، والنمر. وحصدت هذه النماذج الأيقونيَّة التي تتراوح أوزانها بين نصف كيلو إلى كيلو، نجاحًا لافتًا في أوساط زوار المعرض الذين أُعجبوا بهذه الإبداعات الاستثنائيَّة من "لازوردي"، فتفاعلوا بإيجابية، والتقطوا الصور معها.
كما تلقى جناح "لازوردي"، في معرض نبيو أيضًا، زياراتٍ من أبرز تُجَّار التجزئة في مصر، الذين أشادوا بأحدث مجموعات العلامة التجاريَّة، معبِّرين عن اهتمامهم الكبير بها. وتُظهر هذه الإيجابيَّة التفاعليَّة استمرار جاذبيَّة العلامة واتجاهها الصاعد في السوق.
غَنِيٌّ عن القول إنَّ معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2023 يُمثِّل منصةً قيِّمةً تُتِيح لشركة "لازوردي" التواصل مع المشترين المحتمَلين من دولٍ مختلفةٍ في مجلس التعاون الخليجي. ويُعتبر بمثابة فرصةٍ متميِّزةٍ لتعزيز التعاون الدولي للأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات.
من جهته، أكّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي"، على التزام الشركة، وحرصها على المشاركة السنويَّة في معرض نبيو، مشيرًا إلى أهمية السوق المصري كأحد أهم أسواق تجارة التجزئة والجملة لعلامة "لازوردي"، منذ أكثر من 20 عامًا.
وشدّد شدياق على استمرار الشركة في تقديم أحدث التصاميم الفاخرة والعصريَّة، التي تعكس التاريخ العريق للشركة، وحضورها القويِّ في عالم المجوهرات على مستوى المنطقة والعالم.
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