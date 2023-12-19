حظي جناح الشركة بتقديرٍ من كبار الشخصيات وشهد عرضًا لأحدث تصاميم المجوهرات الاستثنائية

تألقت شركة لازوردي للمجوهرات، العلامة الأبرز في مجال صناعة الذهب والمجوهرات بالشرق الأوسط، (" لازوردي "، " الشركة ") مرةً أخرى في المعرض الدولي لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبيَّة "نبيو للذهب والمجوهرات"، في نسخته الثالثة، الذي أُقيم برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023، بمشاركة العديد من كبرى شركات الذهب المصريَّة والعربيَّة والعالميَّة.

وإذ تُسجِّل "لازوردي" مشاركتها الثالثة على التوالي كعارضٍ رئيسيٍّ في المعرض، حظي جناح الشركة بزياراتٍ لافتةٍ من أبرز الشخصيات، فقد حضر كلٌّ من معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، ومعالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، ومعالي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومعالي اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، الذين زاروا جناح "لازوردي"، والتقوا برئيس العمليات التنفيذي إيهاب إبراهيم، وأبدوا تقديرهم وإعجابهم بالتصميمات الجديدة والنماذج المصنوعة بدقة، وفقًا لأعلى المعايير، التي تنفرد بتقديمها شركة "لازوردي"، المُصمِّم والمُصنِّع والمُوزِّع الأكبر للذهب والمجوهرات في الشرق الأوسط، ورابع أكبر شركةٍ مُصنِّعةٍ للذهب في العالم.

وقدَّمت "لازوردي"، ضمن فعاليات المعرض، أحدث مجموعاتها لعام 2024، التي تضمُّ تصميماتٍ رائعةً من الذهب بعيار 21 قيراطًا، و18 قيراطًا، من "لازوردي"، فضلًا عن إبداعات مجموعة إنستايل الجديدة المشغولة انطلاقًا من الذهب بعيارَي 18 و14 قيراطًا.

وتعكس هذه المجموعات مزيجًا من الأناقة المعاصرة والرفاهية، مؤكدةً التزام العلامة بالحِرَفيَّة والابتكار على يدَي أهم خبراء المجوهرات؛ لتُلبِّي طموحات المرأة، وتُناسِب ذوقها الرفيع.

كما طرحت "لازوردي" للمرة الأولى تشكيلةً من المشغولات الذهبية ذات الوزن الثقيل والقيمة العالية، مستوحاةً من نماذجها الأكثر مبيعًا، بما في ذلك تلك التي تحمل رموز القفل والمفتاح، والأسد، والنمر. وحصدت هذه النماذج الأيقونيَّة التي تتراوح أوزانها بين نصف كيلو إلى كيلو، نجاحًا لافتًا في أوساط زوار المعرض الذين أُعجبوا بهذه الإبداعات الاستثنائيَّة من "لازوردي"، فتفاعلوا بإيجابية، والتقطوا الصور معها.

كما تلقى جناح "لازوردي"، في معرض نبيو أيضًا، زياراتٍ من أبرز تُجَّار التجزئة في مصر، الذين أشادوا بأحدث مجموعات العلامة التجاريَّة، معبِّرين عن اهتمامهم الكبير بها. وتُظهر هذه الإيجابيَّة التفاعليَّة استمرار جاذبيَّة العلامة واتجاهها الصاعد في السوق.

غَنِيٌّ عن القول إنَّ معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2023 يُمثِّل منصةً قيِّمةً تُتِيح لشركة "لازوردي" التواصل مع المشترين المحتمَلين من دولٍ مختلفةٍ في مجلس التعاون الخليجي. ويُعتبر بمثابة فرصةٍ متميِّزةٍ لتعزيز التعاون الدولي للأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات.

من جهته، أكّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي"، على التزام الشركة، وحرصها على المشاركة السنويَّة في معرض نبيو، مشيرًا إلى أهمية السوق المصري كأحد أهم أسواق تجارة التجزئة والجملة لعلامة "لازوردي"، منذ أكثر من 20 عامًا.

وشدّد شدياق على استمرار الشركة في تقديم أحدث التصاميم الفاخرة والعصريَّة، التي تعكس التاريخ العريق للشركة، وحضورها القويِّ في عالم المجوهرات على مستوى المنطقة والعالم.