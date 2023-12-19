سيارة JMC جراند أفينيو تلفت الأنظار في معرض الرياض للسيارات

(MENAFN
- Al Watan) حضرت العلامة التجارية البارزة في قطاع شاحنات النقل الخفيف JMC بقوة في معرض الرياض للسيارات عودتها نهاية العام الماضي إلى السوق السعودي مجددًا عبر وكيلها شركة الجبر التجارية، حيث شهد الجناح تدشين سيارة JMC جراند أفينيو الرائعة والتي كانت محط أنظار زوار المعرض نظير شخصيتها المميزة التي تظهر تصميمها الجذاب المتناسق مع شخصيتها القوية التي تجعلها نقطة التقاء الأحلام على الطرقات وتتمتع سيارة جراند أفينيو بتصميمها الملفت، مرورًا بقوة أدائها ومواصفاتها الرائعة، فهذه السيارة تأتي بمحرك ( PUMA 2.3T Diesel ) والذي يولد عزم دوران 130 كيلو وات/450 نيوتن متر، 0-100 كم/ساعة خلال 12.03 ثانية.
وتمتلك جراند أفينيو مقدمة واجهة ذات طابع أنيق يتوسطها شبك بشكل مستطيل ترتسم عليه حروف JMC ينسجم.
وتلبي جراند أفينيو احتياج قائدها في حمل الأمتعة أو سحب المقطورات مثل: القوارب أو اجتياز الطرق الوعرة، وبفضل تجهيزات الراحة الجديدة، والأنظمة المساعدة للسائق، إضافة إلى الوسائد الهوائية والعديد من التجهيزات الخارجية، فإن سيارة البيك أب جراند أفينيو تقدم أعلى مستويات الأداء والراحة عند نقل الأشخاص أو في حال نقل البضائع.
وأكد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر أن الشركة كانت حريصة على ظهور سيارات JMC في معرض الرياض للسيارات الذي يعدّ الأضخم على مستوى الشرق الأوسط لإبراز المقومات المميزة التي تتمتع بها سيارات JMC خصوصًا سيارة جراند أفينيو التي تم تدشينها الشهر الماضي في السوق السعودية، وتابع الجبر قائلاً: إلى جانب سيارة جراند أفينيو قمنا بعرض ثلاث سيارات معدلة من شاحنات JMC للنقل الخفيف أمام زوار المعرض لإظهار قدرة هذه السيارات ومرونتها للاستجابة وتحقيق متطلبات مختلف أنواع الاستخدام.
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