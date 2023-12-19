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سيارة JMC جراند أفينيو تلفت الأنظار في معرض الرياض للسيارات

12/19/2023 4:17:35 AM
(MENAFN- Al Watan) حضرت العلامة التجارية البارزة في قطاع شاحنات النقل الخفيف JMC بقوة في معرض الرياض للسيارات عودتها نهاية العام الماضي إلى السوق السعودي مجددًا عبر وكيلها شركة الجبر التجارية، حيث شهد الجناح تدشين سيارة JMC جراند أفينيو الرائعة والتي كانت محط أنظار زوار المعرض نظير شخصيتها المميزة التي تظهر تصميمها الجذاب المتناسق مع شخصيتها القوية التي تجعلها نقطة التقاء الأحلام على الطرقات وتتمتع سيارة جراند أفينيو بتصميمها الملفت، مرورًا بقوة أدائها ومواصفاتها الرائعة، فهذه السيارة تأتي بمحرك ( PUMA 2.3T Diesel ) والذي يولد عزم دوران 130 كيلو وات/450 نيوتن متر، 0-100 كم/ساعة خلال 12.03 ثانية.
وتمتلك جراند أفينيو مقدمة واجهة ذات طابع أنيق يتوسطها شبك بشكل مستطيل ترتسم عليه حروف JMC ينسجم.
وتلبي جراند أفينيو احتياج قائدها في حمل الأمتعة أو سحب المقطورات مثل: القوارب أو اجتياز الطرق الوعرة، وبفضل تجهيزات الراحة الجديدة، والأنظمة المساعدة للسائق، إضافة إلى الوسائد الهوائية والعديد من التجهيزات الخارجية، فإن سيارة البيك أب جراند أفينيو تقدم أعلى مستويات الأداء والراحة عند نقل الأشخاص أو في حال نقل البضائع.
وأكد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر أن الشركة كانت حريصة على ظهور سيارات JMC في معرض الرياض للسيارات الذي يعدّ الأضخم على مستوى الشرق الأوسط لإبراز المقومات المميزة التي تتمتع بها سيارات JMC خصوصًا سيارة جراند أفينيو التي تم تدشينها الشهر الماضي في السوق السعودية، وتابع الجبر قائلاً: إلى جانب سيارة جراند أفينيو قمنا بعرض ثلاث سيارات معدلة من شاحنات JMC للنقل الخفيف أمام زوار المعرض لإظهار قدرة هذه السيارات ومرونتها للاستجابة وتحقيق متطلبات مختلف أنواع الاستخدام.

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