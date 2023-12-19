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طريف تسجّل أدنى درجة حرارة في السعودية

12/19/2023 4:17:33 AM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 3 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
فيما سجلت أبها وحائل والقريات وبيشة 4 درجات مئوية، أما نجران وشرورة وخميس مشيط فسجلت 5 درجات مئوية.
أما عرعر ووادي الدواسر فقد وصلت درجات الحرارة فيها إلى 6 درجات مئوية، ثم جاءت كلا من تبوك وسكاكا والقيصومة ورفحاء في المركز السادس من حيث تسجيل أدنى درجات حرارة بدرجة حرارة بلغت 7 درجات مئوية.
أما بريدة فقد سجلت 8 درجات مئوية .

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