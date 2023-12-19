طريف تسجّل أدنى درجة حرارة في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 3 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
فيما سجلت أبها وحائل والقريات وبيشة 4 درجات مئوية، أما نجران وشرورة وخميس مشيط فسجلت 5 درجات مئوية.
أما عرعر ووادي الدواسر فقد وصلت درجات الحرارة فيها إلى 6 درجات مئوية، ثم جاءت كلا من تبوك وسكاكا والقيصومة ورفحاء في المركز السادس من حيث تسجيل أدنى درجات حرارة بدرجة حرارة بلغت 7 درجات مئوية.
أما بريدة فقد سجلت 8 درجات مئوية .
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