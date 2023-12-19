جمعية العودة: الاحتلال اعتقل 5 من الكادر الطبي بينهم مدير المستشفى

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أفادت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل يوم أمس 5 من موظفي مستشفى العودة شمال قطاع غزة بينهم مدير المستشفى أحمد مهنا، إضافة إلى مريض ومرافق.
وناشدت الجمعية، منظمتي الصليب الأحمر، والصحة العالمية، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي المستشفى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن طواقمه، وتوفير خط إمداد للمستهلكات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الطعام والمياه والسولار، في ظل حصار خانق يعانيه المستشفى منذ أسبوعين.
وأشارت مصادر طبية، إلى أن قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا داخل مستشفى العودة بلا ماء ولا طعام ولا دواء، لافتة إلى أن الاحتلال حول المستشفى إلى ثكنة عسكرية.
وكانت وزارة الصحة، قد أشارت في تقرير لها إلى أن مستشفى العودة يفتقر بشدة إلى المساعدات الطبية، في ظل انقطاع الاتصالات طوال الـ68 يوما الماضية.
وناشدت مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان التنفيذ الفوري للقوانين الإنسانية الدولية التي تحظر الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والفرق الصحية والمسعفين.
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