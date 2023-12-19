جمعية العودة: الاحتلال اعتقل 5 من الكادر الطبي بينهم مدير المستشفى

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أفادت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل يوم أمس 5 من موظفي مستشفى العودة شمال قطاع غزة بينهم مدير المستشفى أحمد مهنا، إضافة إلى مريض ومرافق.

وناشدت الجمعية، منظمتي الصليب الأحمر، والصحة العالمية، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي المستشفى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن طواقمه، وتوفير خط إمداد للمستهلكات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الطعام والمياه والسولار، في ظل حصار خانق يعانيه المستشفى منذ أسبوعين.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا داخل مستشفى العودة بلا ماء ولا طعام ولا دواء، لافتة إلى أن الاحتلال حول المستشفى إلى ثكنة عسكرية.

وكانت وزارة الصحة، قد أشارت في تقرير لها إلى أن مستشفى العودة يفتقر بشدة إلى المساعدات الطبية، في ظل انقطاع الاتصالات طوال الـ68 يوما الماضية.

وناشدت مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان التنفيذ الفوري للقوانين الإنسانية الدولية التي تحظر الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والفرق الصحية والمسعفين.