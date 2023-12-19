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حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

12/19/2023 4:15:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم
ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل الى الدفء في بقية المناطق، و الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة
السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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