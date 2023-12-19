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مسؤولون أميركيون: بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل

12/19/2023 4:15:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن "يرى أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تبادل"، وأن عودة من سمتهم المختطفين "هدف أسمى".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن إطلاق أسرى فلسطينيين "مهمين" -حتى ممن أدينوا بعمليات قتل- أمر وارد، وفق الصحيفة.

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