مسؤولون أميركيون: بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل

مسؤولون أميركيون: بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل
التاريخ
12/19/2023 4:15:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن "يرى أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تبادل"، وأن عودة من سمتهم المختطفين "هدف أسمى".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن إطلاق أسرى فلسطينيين "مهمين" -حتى ممن أدينوا بعمليات قتل- أمر وارد، وفق الصحيفة.
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