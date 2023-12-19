عشرات الشهداء في قصف طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في مخيم جباليا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استُشهد عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن العشرات استُشهدوا، وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم جباليا.

كما استُشهد 4 مواطنين من الجرحى داخل مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، جراء عدم تلقيهم الأدوية والرعاية الطبية بسبب اقتحام الجيش المستشفى لليوم الثاني على التوالي.

كما اعتقل جيش الاحتلال 150 مواطنا من داخل المستشفى وهم مرافقو المرضى، وأخرج المصابين الجرحى إلى ساحة المستشفى في ظل البرد القارس، واحتجز الطاقم الطبي واعتقل اثنين من الأطباء ومنع وصول الجرحى وسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتتواجد الدبابات والآليات في ميدان فلسطين القريب من المستشفى.





كما استُشهد 5 مواطنين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بينهم مسنة وطفل برصاص مسيرات إسرائيلية، وكان قد استُشهد داخل المستشفى خلال الأيام الماضية 26 مواطنا بعد قصف الطابق الثالث من مبنى الجراحات التخصصي داخل المستشفى، وقصف الجسر الواصل بين المبنى وقسم الطوارئ، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين داخل المبنى التخصصي و4 على الجسر، و9 استُشهدوا داخل المستشفى جراء قصف الدبابات.

واستُشهد 4 مواطنين عند البوابة الرئيسة المؤدية إلى شارع الوحدة، واستُشهد مواطن أمام مبنى الإدارة، كما استُشهد مواطنان داخل مركبة أمام بوابة الأمن الرئيسة للمستشفى.

وأفاد مراسلنا، بأن الدبابات والآليات وناقلات الجند العسكرية تتمركز في منطقة مربع السرايا وتجوب المنطقة الجنوبية وصولا إلى شارع الـ33، وتتمركز عند مفترق الطيران من الجهة الجنوبية، ومن الجهة الشمالية عند مفترق مبنى العلاج في الخارج، وتفصل الأحياء الشرقية عن الغربية من مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار من المسيرات.

وفي رفح، أفادت مصادر صحية ومحلية باستشهاد 25 مواطنا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات: زعرب حيث استُشهد 14 مواطنا، وعائلة عطية حيث استُشهد 8 مواطنين، وعائلة عبد العال حيث استُشهد ثلاثة مواطنين.

كما استُشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.

وتتعرض خان يونس والمحافظة الوسطى لعمليات قصف بالمدفعية وغارات من الطائرات الحربية

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في اليوم الـ74 من العدوان، بحسب مصادر صحية، إلى أكثر من 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.