شركة تحالف تعلن عن أكبر توسعة للفعاليات في العالم وتخطط لإقامة معارض جديدة خلال 18 شهراً

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, December 19, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت شركة تحالف، المشروع الاستراتيجي المشترك بين شركة إنفورما والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، عن إطلاق أكبر برنامج توسعة للفعاليات في تاريخ المملكة العربية السعودية مع خطط لإطلاق 20 فعالية تجارية واستهلاكية جديدة خاصة بقطاعات محددة في المملكة على مدى 18 شهراً.ويشهد التوسع الكبير عرض تحالف لعلامات مميزة تابعة لشركة إنفورما في المملكة، بما في ذلك معرض سي بي إتش آي ومهرجان كوزمو بروف لتقديم الخدمات لقطاعي صناعات الأدوية والتجميل العالميين، وتعزيز حضور العلامات التجارية الرائدة الحالية، مثل معرض سيتي سكيب جلوبال المتخصص في العقارات، وإطلاق أسماء ومفاهيم جديدة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.ويرفع هذا التوسع من التصنيف الحالي لشركة تحالف، بصفتها أكبر منظم للفعاليات في السعودية، من حيث المساحة بالمتر المربع إلى المركز الأول في الشرق الأوسط.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف والمؤسس المشارك لمؤتمر ليب، فعالية التكنولوجيا الأسرع نمواً في العالم: "تركز فعالياتنا الجديدة على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والطيران والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والتمويل والضيافة. ويمثل هذا التوسيع لمحفظتنا الناجحة منحنى نمو غير مسبوق في مجال الفعاليات العالمية، ويساعد على تحقيق الطموحات الوطنية في توفير فرص العمل وإطلاق شركات جديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق تأثير اقتصادي ملموس".ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في إحداث تأثير اقتصادي يزيد عن مليار دولار أمريكي في الرياض من خلال إنفاق الجهات العارضة والمندوبين على قطاعي السفر والضيافة. ويشمل هذا التأثير جميع مفاصل الاقتصاد ويستكمل استثمار تحالف في مساحات مكتبية جديدة في العاصمة وتطبيق خطتها في توظيف ما يصل إلى أكثر من 200 متخصص خلال العام المقبل، بما في ذلك المتخصصين من المواطنين السعوديين.وأضاف تشامبيون بقوله: "تعمل الفعاليات أيضاً على تعزيز مكانة المملكة كلاعب عالمي بارز في تنظيم الفعاليات الحية، وتعريف الشركات الدولية بواقع المملكة اليوم كسوق ديناميكية وحيوية مفتوحة للاستثمار والتعاون والسياحة من جميع أنحاء العالم".وأحدثت شركة تحالف منذ إطلاقها قبل عام تأثيراً كبيراً على قطاع الفعاليات العالمية، من خلال تقديم فعاليات بارزة حطمت أرقاماً قياسية وفازت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك مؤتمر ليب الذي انطلق بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأصبح معرض التكنولوجيا الأكثر حضوراً في العالم؛ والدورة الأولى من معرض سيتي سكيب جلوبال الذي انطلق في سبتمبر الماضي؛ وفعالية الذكاء الاصطناعي ديب فيست؛ ومعرض إنفليفر العالمي للأطعمة والمشروبات والمدعوم من الحكومة السعودية؛ وملتقى الصحة العالمي؛ وفعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا لأمن المعلومات الأكثر حضوراً في العالم.وأثمر النجاح المميز الذي حققته شركة تحالف عن جذب الاستثمارات من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، وهو جزء من صندوق التنمية الوطني، وتستعد الآن إلى ضم شركة صلة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في إطلاق الفعاليات، إلى قائمة المساهمين في تحالف. وتشهد التوسعة المعلنة تعزيز مكانة تحالف الريادية كأكبر جهة منظمة للمعارض والمؤتمرات الهامة في المملكة.وأردف تشامبيون: "تمتلك شركة تحالف قاعدة قوية من المساهمين تمنحها قدرة استثنائية على تقديم وإنشاء فعاليات مرموقة تعزز التحول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الواعد في المملكة. وتساعد محفظة الشركة الموسعة على زيادة حصة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، من خلال استقطاب الخبرات العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشر إلى المملكة، مع إنشاء شراكات اقتصادية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص. ويقود تطوير منظومة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض إلى تعزيز المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى أكثر من 10% بحلول عام 2030".وقال تشامبيون إن مجموعة عمليات الإطلاق المخطط لها تمثل محركات استراتيجية خاصة بالقطاع لكل من شركة تحالف وقطاع الفعاليات والسعودية عموماً. واختتم بالقول: "تحتوي كل فعالية تجارية جديدة على شكل من أشكال تمكين الاستثمار، بما في ذلك منصات تمويل المستثمرين وأصحاب رأس المال الاستثماري، والتوفيق بين الأعمال، وبرامج الترويج للشركات الناشئة. ويستقطب ذلك أحدث الخبرات التقنية إلى المملكة ويعزز علاقات التعاون والشراكات والاستثمار الداخلي القادم من الخارج. وأثبتت الفعاليات التجارية المرموقة قيمتها المهمة، حيث تعمل منصات إنشاء الأعمال والشركات على اختصار وقت تنفيذ العمليات للعديد من المشاريع التي تبحث عن موطئ قدم في المملكة والمنطقة عموماً، حيث تضم العديد من حقوق الملكية الفكرية القيمة الخاصة بشركة إنفورما من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا هذه المنهجية التي تركز على الأعمال التجارية".

