شركة تحالف تعلن عن أكبر توسعة للفعاليات في العالم وتخطط لإقامة معارض جديدة خلال 18 شهراً

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, December 19, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت شركة تحالف، المشروع الاستراتيجي المشترك بين شركة إنفورما والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، عن إطلاق أكبر برنامج توسعة للفعاليات في تاريخ المملكة العربية السعودية مع خطط لإطلاق 20 فعالية تجارية واستهلاكية جديدة خاصة بقطاعات محددة في المملكة على مدى 18 شهراً.ويشهد التوسع الكبير عرض تحالف لعلامات مميزة تابعة لشركة إنفورما في المملكة، بما في ذلك معرض سي بي إتش آي ومهرجان كوزمو بروف لتقديم الخدمات لقطاعي صناعات الأدوية والتجميل العالميين، وتعزيز حضور العلامات التجارية الرائدة الحالية، مثل معرض سيتي سكيب جلوبال المتخصص في العقارات، وإطلاق أسماء ومفاهيم جديدة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.ويرفع هذا التوسع من التصنيف الحالي لشركة تحالف، بصفتها أكبر منظم للفعاليات في السعودية، من حيث المساحة بالمتر المربع إلى المركز الأول في الشرق الأوسط.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف والمؤسس المشارك لمؤتمر ليب، فعالية التكنولوجيا الأسرع نمواً في العالم: "تركز فعالياتنا الجديدة على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والطيران والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والتمويل والضيافة. ويمثل هذا التوسيع لمحفظتنا الناجحة منحنى نمو غير مسبوق في مجال الفعاليات العالمية، ويساعد على تحقيق الطموحات الوطنية في توفير فرص العمل وإطلاق شركات جديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق تأثير اقتصادي ملموس".ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في إحداث تأثير اقتصادي يزيد عن مليار دولار أمريكي في الرياض من خلال إنفاق الجهات العارضة والمندوبين على قطاعي السفر والضيافة. ويشمل هذا التأثير جميع مفاصل الاقتصاد ويستكمل استثمار تحالف في مساحات مكتبية جديدة في العاصمة وتطبيق خطتها في توظيف ما يصل إلى أكثر من 200 متخصص خلال العام المقبل، بما في ذلك المتخصصين من المواطنين السعوديين.وأضاف تشامبيون بقوله: "تعمل الفعاليات أيضاً على تعزيز مكانة المملكة كلاعب عالمي بارز في تنظيم الفعاليات الحية، وتعريف الشركات الدولية بواقع المملكة اليوم كسوق ديناميكية وحيوية مفتوحة للاستثمار والتعاون والسياحة من جميع أنحاء العالم".وأحدثت شركة تحالف منذ إطلاقها قبل عام تأثيراً كبيراً على قطاع الفعاليات العالمية، من خلال تقديم فعاليات بارزة حطمت أرقاماً قياسية وفازت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك مؤتمر ليب الذي انطلق بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأصبح معرض التكنولوجيا الأكثر حضوراً في العالم؛ والدورة الأولى من معرض سيتي سكيب جلوبال الذي انطلق في سبتمبر الماضي؛ وفعالية الذكاء الاصطناعي ديب فيست؛ ومعرض إنفليفر العالمي للأطعمة والمشروبات والمدعوم من الحكومة السعودية؛ وملتقى الصحة العالمي؛ وفعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا لأمن المعلومات الأكثر حضوراً في العالم.وأثمر النجاح المميز الذي حققته شركة تحالف عن جذب الاستثمارات من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، وهو جزء من صندوق التنمية الوطني، وتستعد الآن إلى ضم شركة صلة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في إطلاق الفعاليات، إلى قائمة المساهمين في تحالف. وتشهد التوسعة المعلنة تعزيز مكانة تحالف الريادية كأكبر جهة منظمة للمعارض والمؤتمرات الهامة في المملكة.وأردف تشامبيون: "تمتلك شركة تحالف قاعدة قوية من المساهمين تمنحها قدرة استثنائية على تقديم وإنشاء فعاليات مرموقة تعزز التحول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الواعد في المملكة. وتساعد محفظة الشركة الموسعة على زيادة حصة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، من خلال استقطاب الخبرات العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشر إلى المملكة، مع إنشاء شراكات اقتصادية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص. ويقود تطوير منظومة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض إلى تعزيز المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى أكثر من 10% بحلول عام 2030".وقال تشامبيون إن مجموعة عمليات الإطلاق المخطط لها تمثل محركات استراتيجية خاصة بالقطاع لكل من شركة تحالف وقطاع الفعاليات والسعودية عموماً. واختتم بالقول: "تحتوي كل فعالية تجارية جديدة على شكل من أشكال تمكين الاستثمار، بما في ذلك منصات تمويل المستثمرين وأصحاب رأس المال الاستثماري، والتوفيق بين الأعمال، وبرامج الترويج للشركات الناشئة. ويستقطب ذلك أحدث الخبرات التقنية إلى المملكة ويعزز علاقات التعاون والشراكات والاستثمار الداخلي القادم من الخارج. وأثبتت الفعاليات التجارية المرموقة قيمتها المهمة، حيث تعمل منصات إنشاء الأعمال والشركات على اختصار وقت تنفيذ العمليات للعديد من المشاريع التي تبحث عن موطئ قدم في المملكة والمنطقة عموماً، حيث تضم العديد من حقوق الملكية الفكرية القيمة الخاصة بشركة إنفورما من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا هذه المنهجية التي تركز على الأعمال التجارية".

Pragati Malik

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