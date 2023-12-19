طيران ناس يتسلم 3 طائرات جديدة إيرباص A320neo ليصل عدد الطائرات المستلمة في عام 2023 إلى 18 طائرة

الرياض – أصداف نيوز :

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، استلام ثلاث طائرات جديدة من طراز A320neo، مما يزيد حجم أسطوله إلى 63 طائرة، ضمن خطة طيران ناس الطموحة للتوسع والنمو التي أطلقها مؤخراً تحت عنوان“نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

وتسلم طيران ناس حتى الآن 18 طائرة من أصل 19 طائرة جديدة من طراز A320neo من المقرر تسليمها في عام 2023، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة إيرباص بمبلغ إجمالي يتجاوز 32 مليار ريال سعودي، وذلك من ضمن خطة معلنة لزيادة طلبياته من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة.

ومع انضمام الطائرات الثلاث الجديدة للأسطول، ينجح طيران ناس خلال أقل من عامين في مضاعفة حجم أسطوله بنسبة تتجاوز 100%، رافعاً عدد طائراته من طراز A320neo إلى 46 تمثل أكثر 73%، من حجم أسطوله. إذ A320neo يعد هذا الطراز المنتمي للجيل الأحد من الطائرات الأكثر الأكثر تقدماً وصداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم، مما يعزز التزام طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة. ويضم الأسطول أيضاً أربع طائرات من طراز إيرباص A330 عريضة البدن، مما يعزز قدرات طيران ناس التشغيلية في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.