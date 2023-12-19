الحرس الثوري الإيراني: طوفان الأقصى بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الحرس الثوري الإيراني، أن الجرائم التي ترتكب الآن في قطاع غزة ستودي بالأمريكيين أيضا، وليس الصهاينة فقط.



وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، إن "عملية طوفان الأقصى هي بداية لأحداث كبرى في العالم وفي المنطقة، وأحدثت انهيارا في الكيان الصهيوني، ومنذ اليوم الرابع للعملية استلم الأميركيون القيادة الميدانية هناك وحتى الآن"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.



وشدد حاجي زادة، بأن "حرب غزة كشفت الكثير من الحقائق وعرّت عمق الجرائم الأمريكية والصهيونية أمام العالم أجمع"، مؤكدا أن "العالم برمته يشاهد بأن الكيان الصهيوني الذي هزم 3 جيوش عربية في عام 1967، يقف عاجزا لمدة 70 يوما أمام فصيل فلسطيني فدائي اسمه حماس".

