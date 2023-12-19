مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
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