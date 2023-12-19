الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين صباح اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم صباح اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضاف البيان: "قامت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وأعلنت الوزارة فيما بعد أنه تم إسقاط مسيرة ثانية فوق المقاطعة.
RT
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