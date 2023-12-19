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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

12/19/2023 3:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين صباح اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم صباح اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".


وأضاف البيان: "قامت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".


وأعلنت الوزارة فيما بعد أنه تم إسقاط مسيرة ثانية فوق المقاطعة.

RT

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