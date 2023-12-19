مسؤول حوثي: موقفنا تجاه فلسطين لن يتغير رغم تشكيل تحالف بحري

مسؤول حوثي: موقفنا تجاه فلسطين لن يتغير رغم تشكيل تحالف بحري
التاريخ
12/19/2023 3:12:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بجماعة أنصار الله الحوثيين قوله إنه موقفهم تجاه قضية فلسطين "لن يتغير بغض النظر عن تشكيل تحالف بحري".
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات شنها الحوثيون على سفن قالوا إنها متجهة إلى إسرائيل.
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