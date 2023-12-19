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الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

12/19/2023 3:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة سريس بالمخيم، واعتقلت الشاب عمار ياسر مطير بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وأشارت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.




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