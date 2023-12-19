الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة سريس بالمخيم، واعتقلت الشاب عمار ياسر مطير بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وأشارت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.
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