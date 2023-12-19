بوتين يعزي نظيره الصيني بضحايا الزلزال المدمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الصيني على خلفية الزلزال القوي الذي ضرب شمال غربي الصين، مساء أمس الاثنين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وجاء في برقية تعاز صدرت عن بوتين ونشرت في موقع الكرملين: "السيد الرئيس العزيز، أرجو أن تتقبل تعازي الحارة بشأن العواقب المأساوية للزلزال في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي".

وأضافت البرقية أن "روسيا تشاطر الحزن أولئك الذين فقدوا أقرباءهم وأحباءهم نتيجة لهذه الكارثة، كما تأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ووقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 118 شخصا على الأقل. ويشارك في عملية البحث والإنقاذ حاليا أكثر من 1.5 ألف ممثل لخدمات الطوارئ الصينية.