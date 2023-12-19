بوتين يعزي نظيره الصيني بضحايا الزلزال المدمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الصيني على خلفية الزلزال القوي الذي ضرب شمال غربي الصين، مساء أمس الاثنين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.
وجاء في برقية تعاز صدرت عن بوتين ونشرت في موقع الكرملين: "السيد الرئيس العزيز، أرجو أن تتقبل تعازي الحارة بشأن العواقب المأساوية للزلزال في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي".
وأضافت البرقية أن "روسيا تشاطر الحزن أولئك الذين فقدوا أقرباءهم وأحباءهم نتيجة لهذه الكارثة، كما تأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".
ووقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 118 شخصا على الأقل. ويشارك في عملية البحث والإنقاذ حاليا أكثر من 1.5 ألف ممثل لخدمات الطوارئ الصينية.
MENAFN19122023000208011052ID1107623594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.