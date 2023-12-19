3 إصابات بحادثين مروريين على الطريق الصحراوي

MENAFN - Amman Net) أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب أيمن الحراحشة، عدم وجود أيّة عوائق مرورية على طرق المملكة.

وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري الذي يذاع عبر إذاعة الأمن العام، أن الحركة مرورية نشطة على مداخل العاصمة والمحافظات.

وعن الحوادث المرورية، لفت إلى أن الكوادر تعاملت مع حادث تدهور بعد سجن السواقة على الطريق الصحراوي، الأمر الذي أسفر عن إصابتين متوسطتين وتم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي.

كما أسفر حادث آخر عن إصابة متوسطة في بلدة دبة حانوت باتجاه الجنوب، بعدما صدمت مركبة إحدى الحيوانات، بحسب النقيب الحراحشة.

وعزا ذلك إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات واتخاذ المسرب بصورة غير صحيحة.