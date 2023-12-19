3 إصابات بحادثين مروريين على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Amman Net) أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب أيمن الحراحشة، عدم وجود أيّة عوائق مرورية على طرق المملكة.
وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري الذي يذاع عبر إذاعة الأمن العام، أن الحركة مرورية نشطة على مداخل العاصمة والمحافظات.
وعن الحوادث المرورية، لفت إلى أن الكوادر تعاملت مع حادث تدهور بعد سجن السواقة على الطريق الصحراوي، الأمر الذي أسفر عن إصابتين متوسطتين وتم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي.
كما أسفر حادث آخر عن إصابة متوسطة في بلدة دبة حانوت باتجاه الجنوب، بعدما صدمت مركبة إحدى الحيوانات، بحسب النقيب الحراحشة.
وعزا ذلك إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات واتخاذ المسرب بصورة غير صحيحة.
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