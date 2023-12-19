Tuesday, 19 December 2023 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 إصابات بحادثين مروريين على الطريق الصحراوي

12/19/2023 3:11:59 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب أيمن الحراحشة، عدم وجود أيّة عوائق مرورية على طرق المملكة.

وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري الذي يذاع عبر إذاعة الأمن العام، أن الحركة مرورية نشطة على مداخل العاصمة والمحافظات.

وعن الحوادث المرورية، لفت إلى أن الكوادر تعاملت مع حادث تدهور بعد سجن السواقة على الطريق الصحراوي، الأمر الذي أسفر عن إصابتين متوسطتين وتم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي.

كما أسفر حادث آخر عن إصابة متوسطة في بلدة دبة حانوت باتجاه الجنوب، بعدما صدمت مركبة إحدى الحيوانات، بحسب النقيب الحراحشة.

وعزا ذلك إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات واتخاذ المسرب بصورة غير صحيحة.

MENAFN19122023000209011053ID1107623593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث