مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.