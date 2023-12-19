هيئة البث الإسرائيلية: مطار“بن غوريون” الدولي يتلقى ضربة اقتصادية قوية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلنت سلطة المطارات في إسرائيل أنه تم تسريح نحو 600 موظف من موظفي مطار بن غوريون وكذلك تقليص وظائف 1000 آخرين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية أجرت سلطة المطارات، اليوم الإثنين، حوارا مع العاملين في العديد من الإدارات بالميناء الجوي، أعلنت فيه قرارها بتسريح نحو 600 منهم في إجازات غير مدفوعة الأجر.

كما أعلنت تخفيض وظائف 1000 آخرين إلى نحو 75% من الوظيفة علما بأن عدد الموظفين العاملين في مطار“بن غوريون” الدولي هو 4600 موظف.

وسيبقى بعد هذه القرارات حوالي 3000 موظف فقط

وعقبت سلطة المطارات على القرار بالقول“على الرغم من الانخفاض الحاد في حركة الطيران من وإلى إسرائيل نتيجة الحرب، إلا أن سلطة المطارات امتنعت حتى الآن عن إخراج قسم من العمال في إجازات غير مدفوعة الأجر.

وفي ضوء الأوضاع، وبالتنسيق مع نقابة العمال، تقرر إخراج قسم من المستخدمين في إجازة موسمية غير مدفوعة الأجر، وتعمل إدارة سلطة المطارات على إعادة شركات الطيران الدولية إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وتراجعت رحلات الطيران من مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي وإليه بنسبة 80% كمتوسط منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، وذلك وفقا لتقرير لموقع سيكرت فلايت“Secret Flights” المتتبع لرحلات الطيران.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع الـ500 رحلة التي كانت معتادة خلال فترة ما قبل الحرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي