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أوستن: هجمات الحوثيين على السفن يجب أن تتوقف

12/19/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن "هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وندعو الدول إلى إدانة هذه التصرفات علنا".

وكان أوستن أعلن في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات شنها الحوثيون على سفن قالوا إنها متجهة إلى إسرائيل.

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