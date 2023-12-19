أوستن: هجمات الحوثيين على السفن يجب أن تتوقف

أوستن: هجمات الحوثيين على السفن يجب أن تتوقف
التاريخ
12/19/2023 3:11:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن "هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وندعو الدول إلى إدانة هذه التصرفات علنا".
وكان أوستن أعلن في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات شنها الحوثيون على سفن قالوا إنها متجهة إلى إسرائيل.
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