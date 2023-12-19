ليبراسيون: الحوثيون بصدد شلّ حركة المرور البحرية وتعطيل جزء كبير من التجارة العالمية

MENAFN - Palestine News Network ) FHVDSقالت صحيفة“ليبراسيون” إن إضفاء الطابع الإقليمي على الحرب بين حماس وإسرائيل لم يعد مجرد خوف، بل أصبح حقيقة. ومن خلال مهاجمة سفن الشحن التي تعبر البحر الأحمر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسلحة بدون طيار، فإن المتمردين الحوثيين على وشك شل حركة المرور البحرية الإقليمية وشلّ جزء كبير من التجارة العالمية.

فمنذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي على غزة، زاد المتمردون الحوثيون من إطلاق الصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن في البحر الأحمر، وهو تصعيد يبدو الغربيون عاجزين في مواجهته.

وأشارت“ليبراسيون” إلى أنه بعد شركات ميرسك الدنماركية، وهاباغ لويد الألمانية، وسي إم إيه سي جي إم الفرنسية لنقل الحاويات والشحن، وشركة إم إس سي الإيطالية السويسرية، أتى الدور على شركة بريتيش بتروليوم البريطانية لتعلن عن تعليق جميع أنشطتها في البحر الأحمر، الذي يعد طريقا ملاحيا مهما للغاية، وهو طريق تجاري تستخدمه بشكل رئيسي ناقلات النفط وسفن الحاويات المتجهة من آسيا إلى أوروبا أو من أوروبا إلى آسيا، وكذلك تلك المتجهة إلى أمريكا الشمالية.

وسيكون لإغلاق هذا الطريق الاستراتيجي بالطبع تأثير لوجستي ومالي، كما تحذر“ليبراسيون”، موضحة أن الطريق البحري البديل هو عبر رأس الرجاء الصالح قبالة سواحل جنوب أفريقيا. المسافة الإضافية التي سيتم تغطيتها هي حوالي 4 آلاف ميل بحري (أكثر من 7400 كيلومتر). واليوم، بالنسبة لسفينة حاويات كبيرة، يعني هذا عشرة أيام إضافية على الأقل في البحر، وبالتالي استهلاكا إضافيا لمئات الأطنان من الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإضافية.

وتتابع“ليبراسيون” القول إنه ليس من الواضح دائما ما هي السفن التي يوجه التهديد الحوثي فعليا ضدها. فقد قالوا إنهم سيهاجمون السفن القادمة والمغادرة من الموانئ الإسرائيلية وتلك التي لها أي صلة بإسرائيل، إما لأنها تدار من قبل شركة إسرائيلية أو لأنها مملوكة كليا أو جزئيا لمواطن إسرائيلي. لكن هذه السفن ليست إسرائيلية، فهي مثل كل السفن التي تجوب محيطات العالم، دولية ولها مصالح في جميع البلدان. وحتى عندما يكون لديها صلة بالمصالح الإسرائيلية، فإن هذه العلاقات هشة للغاية.

وتثير هجمات الحوثيين، التي تركزت على مضيق باب المندب الاستراتيجي، قلق الغربيين على نحو متزايد، فالخطر كبير لعبور المنطقة. ونتيجة لذلك، ترتفع أقساط التأمين؛ وهي

معلومات سرية، يتم التفاوض عليها بين شركات التأمين وأصحاب السفن، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون المرور عبر البحر الأحمر هذه الأيام، يتم الحديث عن زيادة ثلاثة أو أربعة أضعاف بالنسبة لقسط التأمين ضد مخاطر الحرب، بالإضافة إلى التغطية التأمينية التقليدية لهيكل القارب والآلات الموجودة على متنه.