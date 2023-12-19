ثروات الأثرياء في العالم تزداد في 2023

(MENAFN
) في تطور ملفت، شهد الأفراد الأثرياء في العالم زيادات ملحوظة في ثرواتهم هذا العام، حيث شهد العشرة الأوائل منهم زيادة مجتمعة تجاوزت 460 مليار دولار منذ بداية عام 2023، وفقًا لفهرس بلومبرج للثروة. وارتفعت ثروة هذه المجموعة النخبوية من حوالي 765 مليار دولار في نهاية عام 2022 إلى مبلغ مذهل يبلغ 1.2 تريليون دولار، مما يعكس معدلات نمو تتراوح بين 20 إلى 200 في المائة.
كما أن المحفز الرئيسي وراء هذه الزيادات الكبيرة هو ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا، مدعومًا بالتفاؤل بشأن اختتام المرحلة الحالية من التشديد النقدي، بما في ذلك احتمال خفض أسعار الفائدة في العام القادم. وهذا التفاؤل، الذي يفضل بشكل خاص الأسهم النموية مثل تلك المتعلقة بشركات التكنولوجيا، لعب دورًا حاسمًا في تراكم ثروة أغنى أفراد العالم.
كذلك يلفت النظر أن تسعة من أصحاب الفائدة العشرة في هذه الزيادة في الثروة هم مستثمرون في قطاع التكنولوجيا، في حين ينتمي واحد إلى قطاع التجزئة, ويحتل سبعة من هؤلاء الأفراد حالياً مواقع في قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، مما يبرز سيطرة قطاع التكنولوجيا في منظومة إنشاء الثروة.
في حين يتصدر قائمة زيادة الثروة من حيث الثراء الفردي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي لا يعد أغنى شخص على مستوى العالم فقط بل أيضًا مالك شركتي تسلا وإكس (تويتر سابقًا). وشهد ماسك ارتفاعًا في القيمة السوقية بلغت 93.9 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة هائلة بنسبة 68 في المائة في ثروته، التي بلغت الآن 231 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية يأتي مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، الذي على الرغم من أنه يحتل المركز السابع بين أغنى أفراد العالم، إلا أنه سجل أرباحًا بلغت 75 مليار دولار، مما يترجم إلى زيادة رائعة بنسبة 163 في المائة ويرفع ثروته إلى 121 مليار دولار. ويبرز الأداء القوي لهؤلاء الأفراد ديناميات الثروة الاستثنائية التي تتكشف في المناظر الاقتصادية الحالية.
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