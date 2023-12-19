حكومة المملكة المتحدة تبدأ محادثات لتقوية أمان البحرية وسط مخاوف بشأن هجمات البحر الأحمر

(MENAFN
) ردًا على الزيادة الحديثة في هجمات السفن في البحر الأحمر، تشارك حكومة المملكة المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، بنشاط في المحادثات مع قطاع الشحن والشركاء الدوليين لاستكشاف تدابير تهدف إلى تعزيز أمان البحرية, وتعكس هذه المحادثات استجابة فعالة للمخاوف المتزايدة بشأن سلامة العمليات البحرية في المنطقة.
كما أكد متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر, أن هناك حوارات متواصلة مع قطاع الشحن والشركاء الدوليين للتعامل بشكل تعاوني مع تحسين أمان البحرية. وقد تم تصنيف قرار شركة النفط الكبرى بريتيش بتروليوم بتعليق جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر على أنه قرار تجاري، حيث أكد المتحدث على أهمية المشاركة في الحوارات لمعالجة التطورات في المناظر الأمنية للبحرية.
كذلك تؤكد هذه المحادثات على جهد مشترك من قبل حكومة المملكة المتحدة للتعاون مع أصحاب المصلحة في تعزيز سلامة وأمان الأنشطة البحرية. ونظرًا للأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر في مسارات الشحن العالمية، ارتفعت المخاوف، مما دفع إلى اتخاذ تدابير استباقية لتقليل المخاطر المحتملة للسفن التجارية.
في حين قامت اللجنة المشتركة للحروب، التي تضم ممثلين عن جمعية سوق التأمين البحري في لندن "لويدز" وأعضاء نقابات العمل، بتوسيع المنطقة المعتبرة عالية الخطر في البحر الأحمر. ويأتي هذا التوسيع عقب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية، مما يبرز الحاجة إلى نهج شامل ومنسق لمواجهة التحديات الأمنية المتطورة في المنطقة. ومع مرور أصحاب المصلحة في القطاع البحري من خلال هذه التعقيدات، وتؤكد التزام حكومة المملكة المتحدة بالحوار والتعاون على أهمية تعزيز بيئة آمنة للعمليات البحرية العالمية.
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