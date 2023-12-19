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تنفيذ صفقتين كبيرتين على «ألفا ظبي» بـ 3.6 مليارات درهم

12/19/2023 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم "ألفا ظبي القابضة". وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 139.1 مليون سهم بقيمة 3.597 مليارات درهم بسعر تنفيذ 25.86 درهما للسهم الواحد.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.


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