بنك دبي الإسلامي يطرح برنامجاً للتمويل السكني المستدام

أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، عن طرح برنامج للتمويل السكني المستدام «Nest»، المصمم بعناية ليوفر نمط معيشة صديق للبيئة لجميع العائلات في الإمارات.

ويمثل حل التمويل السكني المستدام «Nest» من بنك دبي الإسلامي تجسيداً ملموساً لتعهد البنك والتزامه بدعم إنشاء مجتمعات مستدامة، وذلك استناداً إلى الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فضلاً عن دوره المهم في الدفاع عن القضايا البيئية والمناخية.

ويقدم «Nest» مجموعة من المنتجات المالية المصممة لتمكين المتعاملين من الاستثمار في منازل خضراء، بالإضافة إلى توفير تمويل إضافي لتركيب منظومة ألواح شمسية، وشراء مواد بناء مستدامة، مما يعزز فرص اتباع أسلوب حياة صديق للبيئة.

وتتضمن المزايا الإضافية لتمويل «Nest» خصومات على معدلات ربح التمويل السكني، وخصماً على رسوم الدراسة الائتمانية والتوثيق، واستعادة رسوم تقييم العقار، وبوليصة تكافل مجاني على العقار لمدة عام كامل، بما يتماشى مع توجهات بنك دبي الإسلامي لتشجيع تبني خيارات مستدامة. ويعكس هذا البرنامج الجديد، الريادة الرقمية لبنك دبي الإسلامي، كما أنه يضمن للمتعاملين الحصول على موافقات مسبقة غير ورقية وبعقود رقمية، ويبسط عملية التمويل السكني مع تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بها.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «لا نهدف من البرنامج الجديد «Nest» إلى توفير تمويل سكني وحسب، بل نقدم الدعم الكامل لمستقبل تتجذر فيه الاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة. وتتوافق هذه المبادرة الرائدة مع رؤيتنا لدمج جهود الدفاع عن البيئة في عروض منتجاتنا، الأمر الذي يعزز التزام البنك بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات، كما يوفر الحل الجديد لمتعاملينا فرصة مهمة للمساهمة بإحداث تأثير كبير مع كل منزل يتم تمويله».

إلى ذلك، يعد برنامج «Nest» استمراراً لخطوات بنك دبي الإسلامي المبتكرة على صعيد جهوده البيئية، إذ إنه يأتي بعد الإطلاق الناجح للتجربة المصرفية الرقمية المثالية «DIB alt»، ومشاركته الاستراتيجية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) كشريك داعم للمسار. وتسلط جميع هذه المبادرات الضوء على ريادة بنك دبي الإسلامي في مجال الابتكار الرقمي وتجربة المتعاملين والمسؤولية البيئية.

وأضاف مالهوترا: «يمثل تمويل «Nest» شهادة حقيقية على التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة مدعوماً بالابتكار الرقمي، ونحن نمضي قدماً في هذا الطريق. يعد البرنامج أكثر من مجرد خيار تمويل، إنه بيان واضح وجلي بشأن حقيقتنا الدامغة والتزامنا بتنفيذ وعودنا للأجيال القادمة».