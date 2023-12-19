المفوضية الأوروبية تقوم بتحقيق مفاجئ في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"

(MENAFN
) في خطوة رائدة، قامت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر, ببدء "تحقيق رسمي" يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر). ويركز التحقيق على الانتهاكات المزعومة لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتعديل المحتوى، مما يشكل سابقة هامة في إطار القانون الأوروبي الجديد المتعلق بالخدمات الرقمية. وتعبر المفوضية الأوروبية، التي أصبحت الآن مكلفة بتنظيم القطاع الرقمي، عن قلقها بشأن الطرق التي تعتمدها "إكس" في تحديد وإزالة المحتوى الضار بشكل محتمل.
كما تتنوع قائمة الانتهاكات المزعومة وستخضع لفحص دقيق، حيث تتضمن قضايا مثل نقص المشرفين على المحتوى، وآليات الإبلاغ غير الفعالة بشأن المحتوى غير القانوني، ورسائل التحذير غير الكافية بشأن الصور العنيفة، والوصول المقيد إلى البيانات من قبل الهيئات التنظيمية. ويتعامل التحقيق أيضًا بشكل ملحوظ مع مخاوف بشأن علامات التحقق الزرقاء المخصصة لبعض الحسابات، مما قد يخلق انطباعًا مضلًا بأن المحتوى من هذه الحسابات موثوق. بالإضافة إلى ذلك، توجد مخاوف بشأن ملاحظات مجتمع المستخدمين التي تهدف إلى إعادة صياغة المعلومات، خاصة في اللغات التي تظهر فيها هذه التعليقات بشكل محدود.
في حين شدد تييري بريتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، على الانتقال بعيدًا عن فترة كانت فيها المنصات الرقمية الكبيرة تعمل وكأنها خارجة عن إشراف التنظيم. وأبرز أهمية التشريعات الجديدة، التي تمكن من حماية المواطنين والديمقراطيات في العالم الرقمي. ويعكس التحقيق في "إكس" جهدًا أوسع من قبل السلطات الأوروبية لضمان الامتثال للتشريعات الخاصة بالخدمات الرقمية، مع التأكيد على مسؤولية المنصات الكبيرة في الالتزام بالقواعد التي تحمي المستخدمين والقيم الديمقراطية.
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