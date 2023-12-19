171 مليون دولار حصيلة أول شهر من تمديد مبادرة سيارات المغتربين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طبلغت حصيلة مبادرة تيسير استيراد المصريين بالخارج للسيارات نحو 171 مليون دولار خلال الشهر الأول من تمديد المبادرة عبر 59 ألف طلب، بحسب ما قاله مسئول حكومى لـ”البورصة”.
أضاف المسئول أنه تم تحويل 56 مليون دولار بالفعل لنحو 23 ألف طلب.
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وذكر أن عدد المسجلين بالمبادرة منذ تمديدها نهاية أكتوبر وصل إلى 150 ألف شخص، ثلثهم سجلوا فى الأسبوع الأول.
وبدأ العمل بقانون مد مبادرة ((تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج)) اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 30 يناير 2024.
وقال المسئول إن الإقبال الكثيف على المبادرة بعد مدها لثلاثة أشهر أخرى سببه التسهيلات التى قدمتها وزارة المالية، ومنها الاستجابة لطلبات المغتربين حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.
وخلال أول 6 أشهر للمبادرة بلغ إجمالى التحويلات 473 مليون دولار، وتستهدف الحكومة تحصيل مليار دولار منها.
وأكد حرص وزارة المالية على أداء حقوق المواطنين باعتبارها سند استحقاق على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلكترونى للمبادرة بدأ فى تلقى طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكترونى على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا
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