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171 مليون دولار حصيلة أول شهر من تمديد مبادرة سيارات المغتربين

12/19/2023 2:53:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طبلغت حصيلة مبادرة تيسير استيراد المصريين بالخارج للسيارات نحو 171 مليون دولار خلال الشهر الأول من تمديد المبادرة عبر 59 ألف طلب، بحسب ما قاله مسئول حكومى لـ”البورصة”.

أضاف المسئول أنه تم تحويل 56 مليون دولار بالفعل لنحو 23 ألف طلب.

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وذكر أن عدد المسجلين بالمبادرة منذ تمديدها نهاية أكتوبر وصل إلى 150 ألف شخص، ثلثهم سجلوا فى الأسبوع الأول.

وبدأ العمل بقانون مد مبادرة ((تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج)) اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 30 يناير 2024.

وقال المسئول إن الإقبال الكثيف على المبادرة بعد مدها لثلاثة أشهر أخرى سببه التسهيلات التى قدمتها وزارة المالية، ومنها الاستجابة لطلبات المغتربين حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.

وخلال أول 6 أشهر للمبادرة بلغ إجمالى التحويلات 473 مليون دولار، وتستهدف الحكومة تحصيل مليار دولار منها.

وأكد حرص وزارة المالية على أداء حقوق المواطنين باعتبارها سند استحقاق على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلكترونى للمبادرة بدأ فى تلقى طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكترونى على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا


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