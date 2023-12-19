الولايات المتحدة تسعى لمزيد من التضييق على تجارة النفط الروسي

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤولون أمريكيون الإثنين، إن الولايات المتحدة ستحث شركات الشحن على الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن تعاملاتها النفطية الروسية، ضمن مساعي فرض العقوبات.

وأوضح المسؤولون، أنه بالإضافة إلى العقوبات المستهدفة، فإنهم يضغطون من أجل الحصول على تفصيل للتكاليف، عندما يقدم مشترو النفط الروسي وثائق إلى شركات التأمين والشحن الغربية لإثبات أن التجارة تمت دون السقف السعري.

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وقال المسؤولون إن واشنطن تريد زيادة التكلفة التي تتحملها روسيا في سبيل حشد الأسطول الموازي، فضلًا عن السعي لكشف النظام الذي يضطر بموجبه مشترو النفط الروسي إلى الاستعانة ببعض الوسطاء المدعومين من الكرملين، بحسب“رويترز”.

واتفقت مجموعة السبع على سعر للخام الروسي في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يحظر على الشركات الغربية تقديم الخدمات البحرية بما في ذلك التمويل والتأمين والشحن للنفط المبيع بأكثر من 60 دولارًا للبرميل.