الولايات المتحدة تسعى لمزيد من التضييق على تجارة النفط الروسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤولون أمريكيون الإثنين، إن الولايات المتحدة ستحث شركات الشحن على الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن تعاملاتها النفطية الروسية، ضمن مساعي فرض العقوبات.
وأوضح المسؤولون، أنه بالإضافة إلى العقوبات المستهدفة، فإنهم يضغطون من أجل الحصول على تفصيل للتكاليف، عندما يقدم مشترو النفط الروسي وثائق إلى شركات التأمين والشحن الغربية لإثبات أن التجارة تمت دون السقف السعري.
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وقال المسؤولون إن واشنطن تريد زيادة التكلفة التي تتحملها روسيا في سبيل حشد الأسطول الموازي، فضلًا عن السعي لكشف النظام الذي يضطر بموجبه مشترو النفط الروسي إلى الاستعانة ببعض الوسطاء المدعومين من الكرملين، بحسب“رويترز”.
واتفقت مجموعة السبع على سعر للخام الروسي في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يحظر على الشركات الغربية تقديم الخدمات البحرية بما في ذلك التمويل والتأمين والشحن للنفط المبيع بأكثر من 60 دولارًا للبرميل.
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