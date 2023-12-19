الكهرباء تنتظر عودة تدفقات الغاز لمعدلاتها لوقف تخفيف الأحمال





قال مسئول رفيع المستوى فى وزارة الكهرباء إن الغاز المورد لتشغيل محطات الكهرباء لا يغطى معدلات الاستهلاك حتى بعد تراجعه بسبب دخول فصل الشتاء، وأن وقف تخفيف الأحمال مرتبط بعودة مستويات الغاز لمعدلاتها.

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أضاف المسئول لـ”البورصة” أن الوزارة لا تعرف متى سيحدث ذلك لأن وزارة البترول هى التى تحدد مستويات الغاز.

أوضح المصدر أن الكهرباء تطالب البترول منذ نهاية الصيف بزيادة كميات الغاز الطبيعى الموجه إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، ورغم تجديد الطلب لم ترد البترول حتى الآن.

وكانت وزارة الكهرباء قد قالت فى يوليو، إن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم فى إنتاج الطاقة الكهربائية، وأن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد 48 ألف ميجاوات إذا توافر الوقود، فى حين أن استهلاك البلاد لا يتعدى الـ36 ألف ميجاوات كحد أقصى.

وقال المسئول إن حسابات“البترول” تختلف عن حساباتهم، وبدلًا من تلبية الاحتياجات المحلية تفضل وزارة البترول استيراد الغاز بغرض إعادة تصديره إلى أوروبا بعد إعادة تسييله، وتوفير عملة صعبة للبلاد فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إن وزارة البترول تحتاج للعملة الصعبة لاستيراد السولار وهو ما يحاول وزير البترول توفيره من خلال توفير الغاز المُستهلك محليًا وتوجيهه للخارج.

وتوقف نظام تخفيف الأحمال خلال انتخابات الرئاسة التى أجريت مؤخرًا وتمت العودة مجددًا للعمل بنظام تخفيف الأحمال بعد انتهائها.

وأشار المسئول إلى أن تخفيف الأحمال يتم بواقع ساعتين يوميًا، إلا أن بعض المناطق تشهد فترات أقل، وهذا يحدد حسب الضغط فى الاستهلاك لكل منطقة.



