الكهرباء تنتظر عودة تدفقات الغاز لمعدلاتها لوقف تخفيف الأحمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) مسئول: لا نعرف متى ستعيد“البترول” كميات الغاز للقطاع لمستوياتها المطلوبة
قال مسئول رفيع المستوى فى وزارة الكهرباء إن الغاز المورد لتشغيل محطات الكهرباء لا يغطى معدلات الاستهلاك حتى بعد تراجعه بسبب دخول فصل الشتاء، وأن وقف تخفيف الأحمال مرتبط بعودة مستويات الغاز لمعدلاتها.
موضوعات متعلقة
البترول:“لوك أويل” تستهدف استثمار 73 مليون دولار لتنمية احتياطيات“غرب عش الملاحة” وزير البترول يبحث تقدم أعمال تحسين الزيت الخام فى الصحراء الغربية وزارة الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 27 ألف ميجاوات
أضاف المسئول لـ”البورصة” أن الوزارة لا تعرف متى سيحدث ذلك لأن وزارة البترول هى التى تحدد مستويات الغاز.
أوضح المصدر أن الكهرباء تطالب البترول منذ نهاية الصيف بزيادة كميات الغاز الطبيعى الموجه إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، ورغم تجديد الطلب لم ترد البترول حتى الآن.
وكانت وزارة الكهرباء قد قالت فى يوليو، إن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم فى إنتاج الطاقة الكهربائية، وأن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد 48 ألف ميجاوات إذا توافر الوقود، فى حين أن استهلاك البلاد لا يتعدى الـ36 ألف ميجاوات كحد أقصى.
وقال المسئول إن حسابات“البترول” تختلف عن حساباتهم، وبدلًا من تلبية الاحتياجات المحلية تفضل وزارة البترول استيراد الغاز بغرض إعادة تصديره إلى أوروبا بعد إعادة تسييله، وتوفير عملة صعبة للبلاد فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إن وزارة البترول تحتاج للعملة الصعبة لاستيراد السولار وهو ما يحاول وزير البترول توفيره من خلال توفير الغاز المُستهلك محليًا وتوجيهه للخارج.
وتوقف نظام تخفيف الأحمال خلال انتخابات الرئاسة التى أجريت مؤخرًا وتمت العودة مجددًا للعمل بنظام تخفيف الأحمال بعد انتهائها.
وأشار المسئول إلى أن تخفيف الأحمال يتم بواقع ساعتين يوميًا، إلا أن بعض المناطق تشهد فترات أقل، وهذا يحدد حسب الضغط فى الاستهلاك لكل منطقة.
MENAFN19122023000202011048ID1107623504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.