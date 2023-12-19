البترول: لوك أويل تستهدف استثمار 73 مليون دولار لتنمية احتياطيات غرب عش الملاحة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة“لوك أويل” ستستثمر 73 مليون دولار لتنمية احتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من حقل غرب عش الملاحة فى الصحراء الشرقية.

وتسعى الوزارة لتمديد عقد تطوير امتياز“غرب عش الملاحة” بالصحراء الشرقية، مع الشركة الروسية بعد انتهائه مؤخرًا وسيصوت مجلس النواب على اتفاقية جديدة لإسناد عقد الامتياز.

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وقالت الوزارة فى ردودها، التى حصلت عليها“البورصة” لمجلس النواب، إن“لوك أويل” كانت بالفعل هى المطور لذلك الامتياز لمدة 25 عامًا لكن عقدها لا ينص على التجديد لفترة إضافية لذلك ترغب فى تمديد تواجدها من خلال اتفاقية جديدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب وثيقة الاتفاقية التى حصلت“البورصة” على نسخة منها، فإن“لوك أويل” ستستمر فى تمويل شركة عش الملاحة للبترول، وهى الشركة المشتركة بينهما، بما فى ذلك برنامج العمل وتكلفة العمالة المصرية بالكامل والذى يشكل عبئاً مالياً فى حالة تحمل الهيئة لتكلفة التمويل.

أضافت الوزارة أن نتائج الدراسة الاقتصادية أثبتت أن صافى القيمة الحالية لدخل الهيئة قد تصل إلى نحو 135 مليون دولار، بينما تبلغ القيمة الربحية للمقاول نحو 39 مليون دولار.

وقالت الشركة على موقعها إنها دخلت فى مشروع غرب عش الملاحة فى الصحراء الشرقية بمصر (بالقرب من مدينة الغردقة) عام 2002 وتمكنت بعد ذلك من تسريع تطوير الحقول بشكل حاد (أكثر من 12 ضعفًا خلال العامين الأولين من التشغيل).

وفى عام 2004، تم بناء العديد من منشآت البنية التحتية الهامة فى غرب عش الملاحة، بما فى ذلك مجمع الخزانات بسعة إجمالية تقدر بـ 9 آلاف متر مكعب وأنبوب تصدير النفط بطول 100 كم الذى يربط حقول المنطقة مع المنافذ التصديرية على الساحل الغربى للبحر الأحمر – رأس البحار وجبل الزيت.

وارتفعت استثمارات شركات النفط الأجنبية فى مصر خلال العام المالى الماضى إلى 5.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار فى العام المالى الأسبق.