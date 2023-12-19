((كرم سولار)) تبدأ توفيق أوضاعها للطرح فى البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة كرم سولار المتخصصة فى الطاقة الشّمسيّة إدراج أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد إتمام عملية توفيق الأوضاع.

وقال إبراهيم مطاوع، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة، إن الشركة تجرى حاليًا إعادة هيكلة للتوافق مع شروط ومتطلبات القيد، مؤكدًا على خطتها فى الطرح بالبورصة المصرية بعد محادثات جرت بين الشركة والبورصة المصرية.

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وأضاف مطاوع لـ((البورصة))، أن الشركة تعمل حاليًا للحصول على تمويلات من مؤسسات مصرية ودولية، بالإضافة إلى عدد من البنوك مثل بنك مصر وبنك إتش اس بى سى، والتجارى وفا بنك، دون ذكر قيمة الجولة المرتقبة.

وتابع أن الشركة أنهت بالفعل الحصول على تمويل من بنك إتش أس بى سى بقيمة 3 ملايين دولار بما يعادل 83 مليون جنيه فى مطلع العام الجارى لتمويل إنشاء مشروع أبو منقار بواحة الفرافرة فى الصحراء الغربية، كما تعمل الشركة على بعض المشروعات المختلفة فى مرسى علم والصحراء الغربية.

وأوضح أن الشركة قامت بإنشاء محطة مركزية هجينة مكونة من بطاريات ومحطة طاقة شمسية ومولد طاقة، ويتم توزيع كهرباء من هذا المشروع لـ 3 شركات كبرى فى واحة الفرافرة بمنطقة أبو منقار.

وتتضمن المرحلة الأولى من شبكة الفرافرة الشمسية محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقوة 3.4 ميجاوات، ومولدات ديزل بقوة 3.7 ميجا فولت أمبير، إلى جانب نظام تخزين للبطاريات الشمسية بسعة 4 ميجاوات ساعة لكل 1 ميجاوات.

وسيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة المريخ لبيع وتوزيع الكهرباء المالكة لشبكة الفرافرة الشمسية والتابعة لمجموعة الكرم للطاقة الشمسية، وسيتيح للمنتفعين سد 60% من احتياجاتهم لاستهلاك الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، ويستهدف الوصول إلى تغطية 100%من احتياجاتهم فى غضون ثلاث سنوات، وهو ما سيساهم فى خفض 5200 طناً من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

وأضاف مطاوع، أن الشركة تمتلك عدة عقود لتوزيع الكهرباء، أهمهم عقد مع شركة إنماء التابعة لجهينة و”كايرو ثرى إيه” و”الدقهلية الزراعية” و”الدقهلية للدواجن”، بالإضافة إلى عقود توزيع لبعض الفنادق فى مرسى علم وعدد كبير من المصانع على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن أبرز المساهمين فى رأس مال شركة كرم سولار البالغ 220 مليون جنيه، هى شركة كهرباء فرنسا والتى تعد الداعم الرئيسى للشركة، حيث تقدم لكرم سولار دعم مادى وخبرات متنوعة فى أكثر من نشاط وضخ استثمارات بالشركة وتمتلك نحو 45% من“كرم سولار”، كما تستحوذ شركة برومو تريد ومجلس الإدارة على حصص من الشركة بالإضافة إلى نسبة للمساهمين الصغار.

وأضاف أن الشركة تتميز بتغطية القطاع الزراعى خارج الشبكة فى مصر عن باقى الشركات المنافسة، كما تستثمر الشركة فى محطات كبيرة الحجم وتساهم فى تصميم وإنشاء الشبكات للعملاء.

وتابع مطاوع، أن أرباح الشركة تضاعفت منذ 2020 وحتى سبتمبر 2023 حوالى 8 مرات، لافتًا إلى أنها تسعى لدخول أنشطة جديدة تعظم بها إيراداتها وزيادة لاسيما نشاط إنشاء محطات شحن كهرباء للسيارات تعمل بالطاقة الشمسية.