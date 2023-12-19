((كرم سولار)) تبدأ توفيق أوضاعها للطرح فى البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة كرم سولار المتخصصة فى الطاقة الشّمسيّة إدراج أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد إتمام عملية توفيق الأوضاع.
وقال إبراهيم مطاوع، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة، إن الشركة تجرى حاليًا إعادة هيكلة للتوافق مع شروط ومتطلبات القيد، مؤكدًا على خطتها فى الطرح بالبورصة المصرية بعد محادثات جرت بين الشركة والبورصة المصرية.
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وأضاف مطاوع لـ((البورصة))، أن الشركة تعمل حاليًا للحصول على تمويلات من مؤسسات مصرية ودولية، بالإضافة إلى عدد من البنوك مثل بنك مصر وبنك إتش اس بى سى، والتجارى وفا بنك، دون ذكر قيمة الجولة المرتقبة.
وتابع أن الشركة أنهت بالفعل الحصول على تمويل من بنك إتش أس بى سى بقيمة 3 ملايين دولار بما يعادل 83 مليون جنيه فى مطلع العام الجارى لتمويل إنشاء مشروع أبو منقار بواحة الفرافرة فى الصحراء الغربية، كما تعمل الشركة على بعض المشروعات المختلفة فى مرسى علم والصحراء الغربية.
وأوضح أن الشركة قامت بإنشاء محطة مركزية هجينة مكونة من بطاريات ومحطة طاقة شمسية ومولد طاقة، ويتم توزيع كهرباء من هذا المشروع لـ 3 شركات كبرى فى واحة الفرافرة بمنطقة أبو منقار.
وتتضمن المرحلة الأولى من شبكة الفرافرة الشمسية محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقوة 3.4 ميجاوات، ومولدات ديزل بقوة 3.7 ميجا فولت أمبير، إلى جانب نظام تخزين للبطاريات الشمسية بسعة 4 ميجاوات ساعة لكل 1 ميجاوات.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة المريخ لبيع وتوزيع الكهرباء المالكة لشبكة الفرافرة الشمسية والتابعة لمجموعة الكرم للطاقة الشمسية، وسيتيح للمنتفعين سد 60% من احتياجاتهم لاستهلاك الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، ويستهدف الوصول إلى تغطية 100%من احتياجاتهم فى غضون ثلاث سنوات، وهو ما سيساهم فى خفض 5200 طناً من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون سنويًا.
وأضاف مطاوع، أن الشركة تمتلك عدة عقود لتوزيع الكهرباء، أهمهم عقد مع شركة إنماء التابعة لجهينة و”كايرو ثرى إيه” و”الدقهلية الزراعية” و”الدقهلية للدواجن”، بالإضافة إلى عقود توزيع لبعض الفنادق فى مرسى علم وعدد كبير من المصانع على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن أبرز المساهمين فى رأس مال شركة كرم سولار البالغ 220 مليون جنيه، هى شركة كهرباء فرنسا والتى تعد الداعم الرئيسى للشركة، حيث تقدم لكرم سولار دعم مادى وخبرات متنوعة فى أكثر من نشاط وضخ استثمارات بالشركة وتمتلك نحو 45% من“كرم سولار”، كما تستحوذ شركة برومو تريد ومجلس الإدارة على حصص من الشركة بالإضافة إلى نسبة للمساهمين الصغار.
وأضاف أن الشركة تتميز بتغطية القطاع الزراعى خارج الشبكة فى مصر عن باقى الشركات المنافسة، كما تستثمر الشركة فى محطات كبيرة الحجم وتساهم فى تصميم وإنشاء الشبكات للعملاء.
وتابع مطاوع، أن أرباح الشركة تضاعفت منذ 2020 وحتى سبتمبر 2023 حوالى 8 مرات، لافتًا إلى أنها تسعى لدخول أنشطة جديدة تعظم بها إيراداتها وزيادة لاسيما نشاط إنشاء محطات شحن كهرباء للسيارات تعمل بالطاقة الشمسية.
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