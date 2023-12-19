ربيع: قناة السويس شهدت عبور 80 سفينة اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم الاثنين شهد عبور 80 سفينة من قناة السويس.
وأكد أن معدل العبور في قناة السويس جيد حتى الآن كما أن حركة الملاحة منتظمة على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة.
موضوعات متعلقة
“النقل الدولى” تقلل من أثر تشغيل الخط البرى الإسرائيلى على قناة السويس تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط 4.6 مليون طن تداولات البضائع بموانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس نوفمبر الماضى
وأضاف ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أنه منذ 19 نوفمبر الماضي تم مرور 55 سفينة من طريق رأس الرجاء الصالح.
وأشار إلى أن عبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح لن يستمر كثيرا خاصة أن العالم سيعمل على التدخل لحماية السفن العابرة من طريق باب المندب.
وقال ربيع، في بيان أمس الأحد، إن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها في حركة الملاحة بها في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى رأس الرجاء الصالح.
وأضاف أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، إذ تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين بحسب ميناءي الانطلاق والوصول.
MENAFN19122023000202011048ID1107623501
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.