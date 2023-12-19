ربيع: قناة السويس شهدت عبور 80 سفينة اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم الاثنين شهد عبور 80 سفينة من قناة السويس.

وأكد أن معدل العبور في قناة السويس جيد حتى الآن كما أن حركة الملاحة منتظمة على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة.

موضوعات“النقل الدولى” تقلل من أثر تشغيل الخط البرى الإسرائيلى على قناة السويس تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط 4.6 مليون طن تداولات البضائع بموانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس نوفمبر الماضى

وأضاف ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أنه منذ 19 نوفمبر الماضي تم مرور 55 سفينة من طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار إلى أن عبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح لن يستمر كثيرا خاصة أن العالم سيعمل على التدخل لحماية السفن العابرة من طريق باب المندب.

وقال ربيع، في بيان أمس الأحد، إن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها في حركة الملاحة بها في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى رأس الرجاء الصالح.

وأضاف أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، إذ تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين بحسب ميناءي الانطلاق والوصول.