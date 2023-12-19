((حديد التسليح)) يلامس حاجز الـ 44 ألف جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر: ألف جنيه ارتفاعا فى أسعار الخردة الخضراء خلال أسبوع
بدأت مصانع حديد التسليح موجة جديدة من زيادات الأسعار بقيم تراوحت بين 2000 و2500 جنيه للطن، وسط تذبذب أسعار الخامات العالمية خلال الربع الأخير من العام الحالى ليلامس مجددًا حاجز الـ44 ألف جنيه بعد استقراره عند مستوى 37 ألفا لأكثر من شهرين.
قال وكلاء وموزعى الحديد لـ”البورصة”، إن تذبذب الخامات ليست السبب الرئيسى لزيادة الأسعار بينما جزء كبير من الزيادات بسبب تحوط منتجى الحديد والصلب من تقلبات أسعار العملة فى السوق الموازى.
موضوعات متعلقة
3 مطورين صناعيين يتنافسون على تطوير137 فدانًا بـ((الإسماعلية)) مصانع الأجهزة الكهربائية تدرس رفع أسعار منتجاتها بعد زيادة ((الصاج)) رئيس الوزراء يتابع خطط النهوض بالصناعات اليدوية
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الطلب على الحديد حاليًا ضعيف بعد قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتوقعات إلغاء قرار وقف البناء فى المدن والمحافظات بعد الانتخابات الرئاسية ساهم فى زيادة الأسعار إلى المعدلات الحالية وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى أحد الأسباب.
قال أشرف الجارحى، مدير مبيعات شركة الجارحى للحديد والصلب، إن الشركة رفعت الأسعار بقيمة 250 جنيها للطن.
لفت إلى أن أسعار البيليت ارتفعت بنحو 40 دولارًا خلال أسبوع، لتسجل نحو 540 دولارًا مقابل 500 دولار، وصعدت أسعار الخردة من 335 إلى 430 دولارًا خلال 3 شهور.
قال أحمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة الآدم لتجارة المعادن، وكيل وموزع لمصانع الحديد، إن أسعار الحديد إرتفعت بنحو 2.5 ألف جنيه للطن، ليسجل سعر حديد عز 38.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 ألف جنيه، بينما سجل حديد المصريين 38.5 ألف جنيه للطن، ليباع للمستهلك بسعر 43 ألفا.
بينما ارتفع حديد بشاى إلى مستوى 39.9 ألف جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك بسعر 42.5 ألف جنيه.
تابع: سجل سعر حديد المراكبى نحو 38 ألف جنيه للطن، ليباع للمستهلك بسعر 41 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد الجيوشى نحو 37 ألف جنيه للطن أرض المصنع، وتراوحت أسعار الحديد الاستثمارى بين 39.5 و 40.5 ألف جنيه للمستهلك.
لفت إلى أن التجار أوقفت البيع على الرغم من تراجع القوة الشرائية، إلا أن عدم وضوح الرؤية دفع التجار للحفاظ على مخزونهم لحين استقرار السوق.
أشار إلى أن هناك نقصا فى بعض الأقطار مثل 12 و10 ملى بالسوق، وإذا وجدت تسعرها الشركات بزيادات تصل إلى 500 جنيه للطن دون مبرر.
قال مصدر بإحدى شركات توزيع الحديد المعتمدة، إن أسعار الخردة الخضراء المميزة البيانكو ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن، لتسجل نحو 26 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه منذ أسبوع.
قررت وزارة التجارة والصناعة، استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2022 شأن فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى (7204.21)، وعدلت الرسوم إلى 6 آلاف جنيه للطن بدلاً من 3.5 ألف جنيه للطن.
لفت إلى إن الارتفاعات الجديدة فى أسعار الحديد ستضعف الطلب محليًا، فى الوقت الذى يشهد فيه السوق تراجعا فى حجم الطلبات.
MENAFN19122023000202011048ID1107623500