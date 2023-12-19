((حديد التسليح)) يلامس حاجز الـ 44 ألف جنيه للطن

بدأت مصانع حديد التسليح موجة جديدة من زيادات الأسعار بقيم تراوحت بين 2000 و2500 جنيه للطن، وسط تذبذب أسعار الخامات العالمية خلال الربع الأخير من العام الحالى ليلامس مجددًا حاجز الـ44 ألف جنيه بعد استقراره عند مستوى 37 ألفا لأكثر من شهرين.

قال وكلاء وموزعى الحديد لـ”البورصة”، إن تذبذب الخامات ليست السبب الرئيسى لزيادة الأسعار بينما جزء كبير من الزيادات بسبب تحوط منتجى الحديد والصلب من تقلبات أسعار العملة فى السوق الموازى.

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قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الطلب على الحديد حاليًا ضعيف بعد قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتوقعات إلغاء قرار وقف البناء فى المدن والمحافظات بعد الانتخابات الرئاسية ساهم فى زيادة الأسعار إلى المعدلات الحالية وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى أحد الأسباب.

قال أشرف الجارحى، مدير مبيعات شركة الجارحى للحديد والصلب، إن الشركة رفعت الأسعار بقيمة 250 جنيها للطن.

لفت إلى أن أسعار البيليت ارتفعت بنحو 40 دولارًا خلال أسبوع، لتسجل نحو 540 دولارًا مقابل 500 دولار، وصعدت أسعار الخردة من 335 إلى 430 دولارًا خلال 3 شهور.

قال أحمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة الآدم لتجارة المعادن، وكيل وموزع لمصانع الحديد، إن أسعار الحديد إرتفعت بنحو 2.5 ألف جنيه للطن، ليسجل سعر حديد عز 38.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 ألف جنيه، بينما سجل حديد المصريين 38.5 ألف جنيه للطن، ليباع للمستهلك بسعر 43 ألفا.

بينما ارتفع حديد بشاى إلى مستوى 39.9 ألف جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك بسعر 42.5 ألف جنيه.

تابع: سجل سعر حديد المراكبى نحو 38 ألف جنيه للطن، ليباع للمستهلك بسعر 41 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد الجيوشى نحو 37 ألف جنيه للطن أرض المصنع، وتراوحت أسعار الحديد الاستثمارى بين 39.5 و 40.5 ألف جنيه للمستهلك.

لفت إلى أن التجار أوقفت البيع على الرغم من تراجع القوة الشرائية، إلا أن عدم وضوح الرؤية دفع التجار للحفاظ على مخزونهم لحين استقرار السوق.

أشار إلى أن هناك نقصا فى بعض الأقطار مثل 12 و10 ملى بالسوق، وإذا وجدت تسعرها الشركات بزيادات تصل إلى 500 جنيه للطن دون مبرر.

قال مصدر بإحدى شركات توزيع الحديد المعتمدة، إن أسعار الخردة الخضراء المميزة البيانكو ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن، لتسجل نحو 26 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه منذ أسبوع.

قررت وزارة التجارة والصناعة، استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2022 شأن فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى (7204.21)، وعدلت الرسوم إلى 6 آلاف جنيه للطن بدلاً من 3.5 ألف جنيه للطن.

لفت إلى إن الارتفاعات الجديدة فى أسعار الحديد ستضعف الطلب محليًا، فى الوقت الذى يشهد فيه السوق تراجعا فى حجم الطلبات.