ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسات الأسبوع، لتواصل مكاسبها بدعم التفاؤل بقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسات الأخير هذا العام.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% أو 49 نقطة عند 37354 نقطة، في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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فيما زادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.3% أو 14 نقطة عند 4733 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.2% بما يعادل نحو 26 نقطة عند 14840 نقطة.
وارتفع سهم“أدوبي” بنسبة 2.2% عند 597.47 دولار، بعد الإعلان عن إلغاء صفقة الاندماج مع“فيجما – Figma” البريطانية المُتخصصة في برمجيات تصميم المنتجات، في ظل مخاوف تنظيمية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن المنافسة.
يأتي هذا بعد أن سجل مؤشر“داو جونز” خلال تداولات الجمعة مستوى إغلاق قياسي جديد، كما امتدت سلسلة مكاسب مؤشرا“ناسداك” و””S&P 500 للأسبوع السابع على التوالي، بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.85% و2.5% على التوالي.
واتخذت معنويات المستثمرين منعطفًا إيجابيًا الأسبوع الماضي بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المتوقع حدوث ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 وسط تباطؤ الضغوط التضخمية.
ويصدر في وقت لاحق اليوم، مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يظهر مدى ثقة شركات بناء المنازل، لاستيضاح اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، في ظل تراجع معدلات الرهن العقاري.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107623499
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