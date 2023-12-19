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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسات الأسبوع

12/19/2023 2:53:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسات الأسبوع، لتواصل مكاسبها بدعم التفاؤل بقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسات الأخير هذا العام.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% أو 49 نقطة عند 37354 نقطة، في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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فيما زادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.3% أو 14 نقطة عند 4733 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.2% بما يعادل نحو 26 نقطة عند 14840 نقطة.

وارتفع سهم“أدوبي” بنسبة 2.2% عند 597.47 دولار، بعد الإعلان عن إلغاء صفقة الاندماج مع“فيجما – Figma” البريطانية المُتخصصة في برمجيات تصميم المنتجات، في ظل مخاوف تنظيمية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن المنافسة.

يأتي هذا بعد أن سجل مؤشر“داو جونز” خلال تداولات الجمعة مستوى إغلاق قياسي جديد، كما امتدت سلسلة مكاسب مؤشرا“ناسداك” و””S&P 500 للأسبوع السابع على التوالي، بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.85% و2.5% على التوالي.

واتخذت معنويات المستثمرين منعطفًا إيجابيًا الأسبوع الماضي بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المتوقع حدوث ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 وسط تباطؤ الضغوط التضخمية.

ويصدر في وقت لاحق اليوم، مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يظهر مدى ثقة شركات بناء المنازل، لاستيضاح اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، في ظل تراجع معدلات الرهن العقاري.

المصدر:

MENAFN19122023000202011048ID1107623499

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