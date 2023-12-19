فيتش: التركيز على النمو في الصين قد يؤثر على تصنيفها الائتماني

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني أن إجراءات السياسة المعلن عنها من قِبل الحكومة الصينية والتي تركز على التنمية، قد تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي العام المقبل، ومع ذلك، قد تؤدي إلى ارتفاع العجز المالي والديون عما كان متوقعًا.

وأشارت الوكالة أن تركيز الحكومة على السياسة المالية، من خلال الدعم، سيؤدي إلى اتساع العجز المالي الوطني في عام 2024 عما كان متوقعًا، كما يبدو أن السياسة النقدية سيكون لها دور متواضع في دعم النمو.

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وقالت الوكالة في تقرير نشرته الإثنين، إنه في حين تم تأكيد التصنيف الائتماني للصين عند“إيه +” مع نظرة مستقبلية“مستقرة” في أغسطس، إلا أن المزيد من الضعف في المالية العامة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الهبوطية على تصنيف الدولة الآسيوية.

وأوضحت“فيتش” أن التركيز على منع المخاطر النظامية، الذي تم تسليط الضوء عليه في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير، يشير إلى مراقبة أكثر صرامة لتدفقات القروض المحلية، ومع ذلك، قد تكون هناك عواقب إذا افتقرت السياسات إلى المرونة وأدت إلى تشديد للسيولة.

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