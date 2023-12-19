بورسعيد: مصنع مضرب الأرز يسهم في توفير مخزون استراتيجي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن مصنع مضرب الأرز بجنوب المحافظة يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية ويعتبر من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب المحافظة لأول مرة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها مؤخرا وتطوير المجازر الحكومية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم عددا من المصانع بجنوب المحافظة لمتابعة سير العمل بها ومن بينها مصنع مضرب الأرز الذي حرص على التعرف على جودة منتجه والكميات المتوافرة بالمصنع للتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، وذلك برفقة محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.
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وأوضح المحافظ أن المصنع مقام على مساحة أربعة آلاف متر ويقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد ويعمل على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية.
كما تفقد المحافظ سير العمل بمجزر المحافظة وكذلك سير العمل بمحطة تسمين الماشية لمتابعة مستجدات الخدمات المقدمة داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ عقب اطلاعه على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، أن المحطة تشهد توفير مزيدا من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، بجانب أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة لتعد واحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107623497
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