بورسعيد: مصنع مضرب الأرز يسهم في توفير مخزون استراتيجي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن مصنع مضرب الأرز بجنوب المحافظة يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية ويعتبر من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب المحافظة لأول مرة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها مؤخرا وتطوير المجازر الحكومية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم عددا من المصانع بجنوب المحافظة لمتابعة سير العمل بها ومن بينها مصنع مضرب الأرز الذي حرص على التعرف على جودة منتجه والكميات المتوافرة بالمصنع للتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، وذلك برفقة محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

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وأوضح المحافظ أن المصنع مقام على مساحة أربعة آلاف متر ويقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد ويعمل على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية.

كما تفقد المحافظ سير العمل بمجزر المحافظة وكذلك سير العمل بمحطة تسمين الماشية لمتابعة مستجدات الخدمات المقدمة داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ عقب اطلاعه على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، أن المحطة تشهد توفير مزيدا من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، بجانب أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة لتعد واحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

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