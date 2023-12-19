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شركات التأمين البحري في لندن توسع المنطقة عالية المخاطر في البحر الأحمر

12/19/2023 2:53:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وسّعت سوق التأمين البحري في لندن، المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر، في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية.

ووفقًا لبيان صدر الإثنين، قامت لجنة الحرب المشتركة“جيه دبليو سي” بتوسيع منطقة الخطورة العالية إلى 18 درجة شمالًا حاليًا بعد أن كانت عند 15 درجة شمالًا سابقًا، حسبما ذكرت“رويترز”.

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وتتم مراقبة توجيهات لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من رابطة سوق“لويدز” وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، عن كثب، وتؤثر على تحديد شركات التأمين للعلاوات الخاصة بها.

وقامت اللجنة بمراجعة المناطق آخر مرة في سبتمبر الماضي، وتتناول بالتحليل الأماكن التي تضم توترات جيوسياسية، مثل مضيق هرمز واليمن والسودان وليبيا وأوكرانيا وغيرها.

المصدر:

MENAFN19122023000202011048ID1107623496

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