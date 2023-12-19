شركات التأمين البحري في لندن توسع المنطقة عالية المخاطر في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وسّعت سوق التأمين البحري في لندن، المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر، في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية.
ووفقًا لبيان صدر الإثنين، قامت لجنة الحرب المشتركة“جيه دبليو سي” بتوسيع منطقة الخطورة العالية إلى 18 درجة شمالًا حاليًا بعد أن كانت عند 15 درجة شمالًا سابقًا، حسبما ذكرت“رويترز”.
موضوعات متعلقة
بنك إنجلترا: تضخم الأجور قد يؤدي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حمى إفلاس الشركات تجتاح الاقتصادات المتقدمة تعاقدات الليثيوم تنهي عامًا سيئًا بمزاج حذر
وتتم مراقبة توجيهات لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من رابطة سوق“لويدز” وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، عن كثب، وتؤثر على تحديد شركات التأمين للعلاوات الخاصة بها.
وقامت اللجنة بمراجعة المناطق آخر مرة في سبتمبر الماضي، وتتناول بالتحليل الأماكن التي تضم توترات جيوسياسية، مثل مضيق هرمز واليمن والسودان وليبيا وأوكرانيا وغيرها.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107623496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.